Talentene blomstrer i norsk idrett om dagen. I de fleste idretter finnes det store talenter som kan komme til å bli verdensstjerner i sine idretter i fremtiden – med det norske flagget på brystet.

Det gjelder også på ishockeybanen. TV 2 har fått våre eksperter til å vurdere de største fremtidshåpene i idretten de følger tettest.

TV 2s ishockeyekspert Bjørn Kr. Erevik brukte ikke lang tid på å kåre det han mener er Norges fem største fremtidshåp på ishockeybanen, født i år 2000 eller senere. Øverst tronen en unggutt som allerede har blitt draftet av Calgary.

Her er TV 2s ishockeyekspert Bjørn Kr. Ereviks vurderinger av de største fremtidshåpene i ishockey:

Mathias Emilio Pettersen, University of Denver (født 2000):

– Han dro av gårde svært tidlig til Nord-Amerika, og ble draftet av Calgary i 6.runde i 2018. Leverte meget godt i NCAA for University of Denver, og blir forhåpentligvis (og antagelig) Norges neste spiller i NHL. Teknisk meget bra spiller, med sterke playmaker egenskaper, beskriver Bjørn Kr. Erevik.

Calle Spaberg Olsen, Røgle (født 2002):

– Spaberg Olsen fikk noen få kamper i Get-ligaen for VIF sesongen 18/19, men valgte etter sesongen å forlate Norge, og signerte for Røgles juniorlag. Gjorde sakene sine såpass bra at han allerede, kanskje noe overraskende, har fått debutere for Røgles A-lag i SHL. Kom fra disse kampene med meget gode skussmål. Stor sannsynlighet for at Spaberg Olsen draftes i 2020. Som Pettersen, teknisk bra spiller, gode playmaker egenskaper, i tillegg svært målfarlig, oppsummerer Erevik.

Emil Martinsen Lilleberg, Sparta (født 2002):

– Han debuterte for Sparta i Get-ligaen som 17-åring. Martinsen Lilleberg har blitt fulgt av NHL-klubber en tid, men ble litt overraskende ikke draftet våren 2019. Fysisk sterk spiller, med sine defensive kvaliteter som sin styrke, beskriver TV 2s ekspert.

Philip Granath, Frölunda, (født 2002):

– Granath forlot Frisk Asker og norsk hockey etter U16, og signerte for Frölundas Hockeyakademi. Han fikk noen kamper i Frölunda U20 allerede i fjor, og følges av flere NHL-klubber. Granath er født sent på året, og vil derfor ikke kunne draftes før i 2021. Han har skøyteferdigheten som sin styrke, er lynrask og også målfarlig med sin høyrefatning, mener Erevik.

Leo Johansen Halmrast, Vålerenga (født 2003):

– Han har som 16-åring allerede en rekke kamper for VIF i Get-ligaen denne sesongen. Leo Johansen Halmrast var ønsket av finske Jokerit for spill i deres U20 lag i høst, men valgte å bli i norsk ishockey, i alle fall denne sesongen. Fysisk robust spiller, behersker alle elementer av spillet, slår Bjørn Kr. Erevik fast.