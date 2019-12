Etter at Ingebjørg kom tilbake til Lundereid gård som vinner av Torpet, fikk flere av deltakerne virkelig øynene opp for den konkurranseinnstilte bærumsjenta.

Med et nytt giv og smaken på seier, ble 31-åringen den første til å sikre seg en finaleplass etter en matlagingskonkurranse.

Men med kun én kniv i slira, kom hun til kort mot Eriks tre finalekniver.

– Århundrets dårligste finale

Etter åtte stilte spørsmål i finalens kunnskapskonkurranse, ble endt stilling tre poeng til Ingebjørg, mens Erik hadde det dobbelte.

31-åringen innrømmer at hun ikke er særlig imponert over kunnskapen de to finalistene briljerte med i konkurransen.

– Jeg tror dette er århundrets dårligste finale, sier Ingebjørg til TV 2 like etter at finalen var avgjort, og utdyper:

– Erik hadde et langt forsprang fra starten av, og både han og jeg slet med hvert eneste spørsmål. Vi har jo pugget boka, og jeg kan så mye fra den, men ingenting av det jeg kunne kom opp i dag. Shit, vi slet. Så dette var både moro og tøft på en gang.

BLE FINALIST: Ingebjørg knuste både Erik og Agna i matlagingskonkurransen som sikret henne en finaleplass. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Aldri igjen

Ingebjørg sier hun er takknemlig for alt hun har fått erfare et liv hundre år tilbake i tid, men forteller samtidig at hun aldri vil gjøre noe lignende igjen.

– Det har vært verdt det. Jeg hadde ikke tatt noe tilbake. Jeg har lært masse om meg selv og jeg har lært kjenne utrolige mennesker. Så jeg er takknemlig, men jeg skal aldri gjøre det igjen, sier hun og ler, mens tårene triller.

Alt hun vil ha nå, er sønnen, mobiltelefonen og leiligheten sin. Ingebjørg forklarer at hun er ferdig med både fyrstikker og «drittlivet» i 1919.

– Akkurat nå så er jeg utslitt. Jeg er iskald, jeg er ferdig med fyrstikker og drittlivet i 1919. Jeg vil leve i 2019.

Brast i gråt

På spørsmål om hvordan det blir å se igjen sønnen, bryter hun ut i gråt.

GODE VENNER: Ingebjørg hyller Erik, og sier han er en verdig vinner. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Jeg har fått streng beskjed av familien om at jeg ikke skal gi opp, selv om jeg har det tøft. Jeg har hele tiden tenkt at hvis jeg får beskjed om at sønnen min har det tøft, så reiser jeg. Men så lenge alt går bra hjemme, så skal jeg aldri gi opp. Og det er det eneste jeg har hatt i hodet, egentlig, forklarer Farmen-finalisten.

Hun hyller konkurrenten Erik, og er glad for at det var en verdig vinner som ble stående igjen med hytte og bil – og den gjeve tittelen.

– For en sjarmør. For en nydelig, nydelig fyr som har vunnet det her. Det finnes ingen bedre vinner, andre enn Agna. Jeg hadde også unnet henne dette, og mange andre selvfølgelig, men av oss som sto i semifinalen, så er han absolutt en verdig vinner, avslutter Ingebjørg før 2019-returen.

