Har du i ditt stille sinn tenkt at Farmen er et program du kunne tenke deg å være med på? Kjenner du kanskje noen som burde melde seg på? Eller leker du litt med tanken om å bli med for aller først gang, akkurat nå?

Nå har du sjansen!

Farmen på TV 2 er ett av Norges aller største underholdningsprogram, og flere hundretusen seere følger programmet hver eneste sesong.

Meld deg på HER.

Programleder Gaute Grøtta Grav har fem tips til en god søknad:

1. Vær dønn ærlig. Det er lurt å skille seg ut fra mengden – A4 er kjedelig.

2. Legg ved ærlige bilder som gjenspeiler personligheten din. Dette handler ikke om at du skal være vakker. Ta gjerne bilder hjemme, i dine naturlige omgivelser, istedenfor å legge ved bilder fra Syden. Vi vil ha bilder i helfigur og nært.

3. Det er ingen ulempe å vise at du har svakheter. Det du kanskje ser på som en svakhet, kan være en styrke for oss.

4. Skriv heller litt for mye enn litt for lite. Og skriv det første som faller deg inn – ikke tenk på hva vi er ute etter.

5. Sett deg gjerne et mål for oppholdet – det kan være stort eller lite.

Det er ingen grunn til å nøle: MELD DEG PÅ HER.