– Det kan ikke være så krevende å legge til svinepølser, sier Christian Tybring-Gjedde til TV 2.

I en invitasjon som henger på Stortingets vegger, inviterer juletrefestkomiteen til fest 6. januar – hvor det serveres kanelsnurrer og kyllingpølser.

Tybring-Gjedde er sentralstyremedlem i Fremskrittspartiet og stortingsrepresentant.

– I toleransens navn driver vi en kulturell kapitulasjon, sier han.

– Vi har hatt jøder boende i Norge, men har ikke hatt noe problem med å servere svinepølser av den grunn. Dette skjer nå fordi vi tilpasser oss og endrer tradisjonene vi har hatt i årevis på grunn av de som flytter til landet, hevder han.

INVITASJONEN: Det skal serveres kyllingpølser og kanelsnurrer. Foto: Mads Fremstad/ TV 2

– Neste jul blir nok enda verre

– Er det ikke bare trendy med kyllingpølser?

– Da må vi ha begge deler, da. Det er ikke vanskelig å koke to gryter med pølser. Det er ikke noe problem med kyllingpølser, men nå tar vi ut det nordmenn har spist i årevis uten at vi er blitt syke. Vi har lagt oss flate for en overtro. Neste jul blir nok enda verre, sier Tybring-Gjedde.

– Hva frykter du neste jul?

– At man tar ut begrepet jul og nedtoner feiringen. Skal man gjøre julen nøytral, må man gjøre den muslimske høytiden Eid nøytralt.

Han ber administrasjonen og juletrefestkomiteen ordne opp. I tillegg har han kontaktet Stortingets presidentskap.

– Det er underlig. Stortinget er en kulturbærer, så det er symboltungt at vi endrer dette, sier Tybring-Gjedde.

Blir sak i presidentskapet

Stortingets andre visepresident Morten Wold (Frp) bekrefter til TV 2 at han skal ta opp saken i Stortingets presidentskap fredag.

– Det bør i så fall tilbys begge deler, sier Wold til TV 2.

Etter at denne saken ble publisert, har Stortinget snudd. Stortingets direktør sier til TV 2 at de nå vil servere svinepølser.

