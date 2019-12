Advokat Shota Yamaguchi er høyt anerkjent i Japan. Onsdag besøkte han norske Ingrid Martinussen, som sitter på en seks kvadratmeter stor celle på et politihus tre mil nord for Tokyo.

– Gråt veldig

Stian Sopp er avtroppende leder for studentorganisasjonen ANSA i Tokyo og kjenner Ingrid godt.



Han har samarbeidet med advokaten for å få nøstet opp i hvorfor den norske jenta har sittet fengslet i to uker, og fikk rapport fra fengselet onsdag.

– Hun hadde begynt å gråte veldig og synes det hele er forferdelig trist. Hun sier at hun ikke blir behandlet direkte dårlig fysisk eller psykisk, sier Sopp til TV 2.

At hun sier hun blir bra behandlet er en lettelse for Sopp, for mistenkte kan bli dårlig behandlet i avhør i Japan.

Familien bekymret

Ingrid har autisme, og familien hennes i Norge er derfor ekstra bekymret for hva fengslingen kan gjøre med henne.

– Jeg er veldig redd for hvordan hun takler dette. Jeg ser for meg at hun bare stenger seg inne og sitter med hodet i fanget, sa Ingrids søster, Kari Martinussen, til TV 2 før helgen.

Stian Šmakić Sopp er avtroppende leder av ANSA i Tokyo, og kjenner Ingrid godt. Han beskriver henne som et hjertevarmt menneske. Foto: Privat

– Yamaguchi har forklart Ingrid hva som har skjedd, og at det mest sannsynlig blir et rettsmøte på fredag eller mandag der det blir avgjort om hun blir tiltalt eller ikke, sier Sopp til TV 2 onsdag morgen norsk tid.

Både Yamaguchi, og den norske bistandsadvokaten John Christian Elden, er optimister ifølge Sopp. Det finnes chatlogger som viser at det ikke var noe som indikerte at Ingrid bestilte narkotika fra USA, men disse chatloggene har likevel ikke vært nok til at Ingrid er løslatt – så her ligger det ubesvarte spørsmålet.

Bestilte kaker fra venninne

Ingrid ble arrestert for to uker siden, mistenkt for å ha bestilt en pakke som inneholdt marihuana fra USA. Det hele startet i februar da en venninne av Ingrid tok kontakt med Ingrid på Twitter, og sa blant annet at hun ville starte nettbutikk med kakesalg.

Dialogen endte med at Ingrid ville bestille noen kaker, og ble oppfordret til å sende en privat melding. Pakken ble stanset i tollen, og der fant tollerne 140 gram marihuana separat ved siden av kakene i pakken.

Stor støtte blant medstudenter

Medstudenter i Japan og Norge har reagert sterkt på saken, og flere har donert penger for å hjelpe Ingrid med rettslig bistand.

Utenriksdepartementet bekrefter overfor TV 2 at en norsk student er fengslet i Japan og at de gir konsulær bistand. De har blant annet vært på besøk i fengselet. Utover det har de ingen kommentarer.

Japansk politi og rettssystem har i årrekker blitt kritisert av menneskerettighetsorganisasjoner for å være korrupt og at de driver med avhørsforhold som gir falske tilståelser.