I klassikeren «Love Actually» går den nyvalgte statsministeren i Storbritannia, David, fra dør til dør i juletider for å finne sin sekretær og elskede, Natalie.

Nå går mannen bak statsminister-rollen, skuespiller Hugh Grant, rundt og banker på britiske dører i lik stil - men med et annet motiv.

Grant gikk nemlig fra dør til dør i London og ba folk la være å stemme konservativt.

Et julevalg

Den 59-år gamle skuespilleren har nemlig erklært sin støtte til Liberaldemokratene, og gikk fra dør til dør med representanter fra partiet i forkant av det kommende desembervalget.

For i likhet med Grants karakter David, gjør også britiske politikere seg klare for et valg midt i førjulstiden. Den 12.desember er det parlamentsvalg, og den første gangen det har vært desembervalg i Storbritannia siden 1923.

Om man ser bort fra valget som plasserte Grant i Downing Street 10 i den romantiske komedien fra 2003, naturligvis.

Hugh Grant mener Storbritannia er på vei mot en nasjonal krise. Her går han sammen med liberaldemokratenes Luciana Berger.

– En nasjonal krise

For Hugh Grant var det Brexit som måtte til for å sette i gang et politisk engasjement.

– Det er veldig ulikt meg. Jeg har aldri vært involvert i en parlamentsvalg-kampanje før, fortalte han søndag.

– Men denne gangen må vi tenke annerledes. Jeg vil ikke være dramatisk, men jeg føler faktisk at vi er på vei mot en nasjonal krise, fortalte Grant, som gikk fra dør til dør som en del av en "taktisk stemmegivning"-prosess, for å hindre at Toryene får flertall i det kommende valget.

«Den beste, falske statsministeren»

Søndagens stunt førte til flere reaksjoner på Twitter.

En Twitter-bruker skriver «Hugh Grant er den statsministeren Storbritannia trenger akkurat nå. Populær, veltalende, villig til å stå i mot en slaskete amerikansk president.»

En annen kaller Grant den beste falske statsministeren landet noensinne har hatt.

Den britiske TV-personligheten Piers Morgan er imidlertid ikke like imponert.

– Hva om du holder deg til å lage klissete filmer, så kan de voksne ta seg av politikken, sier han i et klipp han har delt på Twitter.