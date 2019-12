Nordmannen Børge Ousland og sørafrikanske Mike Horn var på vei tvers over Polhavet fra Alaska til Svalbard da de møtte på utfordringer.

Etter planen skulle de to plukkes opp av skipet Lance nord for Svalbard på torsdag, men skipet gikk seg fast i isen.

Ifølge VG som har journalister om bord båten, skal mannskapet prøve å få løs Lance fra isen ved hjelp av en motorsag.

– Målet er at skipet skal løsne fra hovedflaket, så vi kan prøve å rygge ut. I gamle dager brukte de dynamitt, men det har vi ikke med, sier skipper på forskningsskipet Lance, Stig Roaldsand til avisen.

Krevende forhold

Det ble derfor besluttet å sende inn Aleksander Gamme og Bengt Rotmo fra Lance som skal gå Ousland og Horn i møte.

Men klokken tikker, og forholdene er svært krevende. Torsdag går de tom for mat, og både Horn og Ousland sliter med frostskader og ødelagt utstyr.

Ekspedisjonsleder Lars Ebbesen sier til TV 2 like før 11 at han nylig har vært i kontakt med de to polfarerne.

– Status nå er at de ligger i telt og slapper av. Planen er at de skal sove i fire timer, også skal vi hjemme få en oversikt over været og iskart også legger vi en plan derfra, sier Ebbesen.

Ifølge ekspedisjonslederen er været foreløpig rolig og bra. Vinden holder seg på et fint nivå, og Ebbesen tror den vil holde seg slik resten av dagen.

– Skyhøy motivasjon

Aleksander Gamme og Bengt Rotmo er nå cirka 46 kilometer fra Ousland og Horn. Planen er at de skal gå i mot hverandre, og møtes på halvveien.

– Motivasjonen til guttene er skyhøy. Fysisk og psykisk er de slitne, men nå viser disse guttene hva de har av ressurser. De er så fokuserte og detaljorienterte på fremdrift og løsning, og det er helt vanvittig hvordan de mobiliserer nå, sier Ebbesen.

Han sier at det er en svært spent gjeng som følger med på fremdriften hjemme i Norge.

– Dette er den mest dramatiske innspurten på en polarferd i moderne historie. Men jeg kan ikke legge noen følelser i det. Jeg må forholde meg til fakta, og kan ikke begynne å dramatisere i hodet mitt. Men vi er spent, for vi har liten tid å løse dette på, sier Ebbesen.