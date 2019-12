Mercedes har ikke som vane å spare på toppmodellene sine. I SUV-segmentet er det GLS som regjerer i toppen, med store mengder komfort, utstyr og teknologi.

Tidligere i år kom GLS i en helt ny generasjon, og nå er endelig topputgaven, signert AMG klar.

Her spares det heller ikke på kruttet. Nykommeren blir rett og slett en av de raskeste bilene i klassen.

612 hk

Forklaringen finner vi naturligvis under panseret. Her har AMG montert den velkjente V8-eren på 4 liter. I GLS 63 yter den ikke mindre enn 612 hk og vanvittige 850 Nm.

På toppen av det, finner vi et 48-volts mildhybridsystem. Her supplerer den lille elmotoren med 22 hk og 250 Nm ekstra i korte perioder. Det betyr altså at dreiemomentet kan bevege seg opptil 1.100 Nm på det meste!

Kreftene sendes til hjulene via AMG sin Speedshift TCT-automatkasse på ni trinn.

Sprinten fra 0-100 km/t er i mål på bare 4,2 sekunder. Det er svært imponerende i en bil som er over 5,2 meter lang, og veier gode 2,5 tonn.

Til sammenligning er det bare 0,2 sekunder tregere enn nye A45.

GLS 63 leveres med opptil 23 toms felger fra fabrikk. Standard er 21 tom.

Bane og ørken

Luftfjæring er standard på AMG-versjonen. Her kan du som vanlig velge mellom komfort, sport og sport +. Sistnevnte aktiverer du dersom det skulle dukke opp en Porsche Cayenne eller BMW X7 M50d i bakspeilet. I de to sportsmodusene senkes også bilen automatisk med 10 mm.

Aktiverer du launch-kontroll her, blir du vitne til 0-100 km/t på 4,2 sekunder.

GLS 63 får AMG sitt 4Matic+ system. Det innebærer full variabel drift, fra 0:100 til 50:50-fordeling mellom for- og bakakslingen. Med andre ord: Monsteret av en SUV er utstyrt med driftmode.

Vi ser allerede for oss GLS i fullt driv på Gatebil til sommeren.

Er du av typen som trives bedre i ørkenen, finner du en egen sand-modus på GLS 63. Da heves bilen med 55 mm, og gjør seg klar til å grave seg fremover – fremfor å ligge sidelengs i sladd.

Det må være lov å kalle seg sjef bak rattet i denne. Bilen er til og med hakket lengre enn BMW X7.

Bøs

Som vanlig har AMG justert eksteriørdesignet noe. Blant annet med større og kraftigere luftinntak og vertikale riller i grillen. Panamericana-grillen er med andre ord på plass.

GLS har fått et viktig løft. Men de største endringene finner vi på innsiden.

Bak sladrer fire solide enderør om at dette ikke er Greta Thunbergs favorittbil.

På innsiden er det AMG-ratt og karbondetaljer (om ønskelig) som skiller seg mest ut fra en standard GLS.

Bilen lanseres i løpet av sommeren 2020. Norske priser er ikke klare, men dette blir utvilsomt en av de dyreste Mercedes-modellene du kan få kjøpt neste år.

Samtidig med lanseringen av GLS i AMG 63-versjon, er samme utgave også klar for «lillebror» GLE. Også denne blir utstyrt med V8 og 612 hk.

Se alle bildene av de GLE (blå) og GLS (hvit) i fullverdig AMG-utgave under:

