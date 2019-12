Det viser tall fra Eiendom Norges månedlige prisstatistikk for boligmarkedet.

Boligprisene er nå 3,1 prosent høyere enn for et år siden.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet vedvarte i november, og utviklingen så langt i 2019 ligger tett på Eiendom Norges prognose med en oppgang på 3 prosent. Vi har snart lagt bak oss to år med moderat prisvekst, som er den lengste sammenhengende perioden med moderat prisutvikling vi har hatt i det norske boligmarkedet, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

2019 rekordår

I november ble det solgt 7.154 boliger i Norge, som er 2,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 2,7 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

I november ble det lagt ut 6.752 boliger til salgs i Norge, noe som er 2,6 prosent færre enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 2,5 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018.

– Veksten i antall solgte boliger og antall nye boliger på markedet har avtatt noe i november. Til tross for dette er nivåene historisk høye. Akkumulert for året har det aldri vært solgt så mange boliger ved utgangen av november. 2019 vil bli et nytt rekordår målt i antall boligtransaksjoner, sier Dreyer.

Venter samme utvikling

Det tok i gjennomsnitt 53 dager å selge en bolig i november 2019. Det er en økning fra 47 dager i oktober. Raskest salgstid hadde Oslo med 27 dager og tregest salgstid hadde Stavanger med omegn med 89 dager.

– Omsetningstiden er stabil, og i snitt har omsetningstiden gjennom hele året ligget høyere enn tidligere år. Dette er naturlig gitt det store utbudet i boligmarkedet, sier Dreyer.

– Markedet har i store deler av 2018 og hele 2019 vært kjennetegnet av en moderat prisutvikling, stor aktivitet og små regionale forskjeller. Vi venter denne utviklingen vil fortsette i desember og inn i 2020.