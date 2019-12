Kristin ville føde hjemme, men ombestemte seg. Det kan ha reddet livet hennes

– Vi tar jo utgangspunkt i en frisk mor som kommer inn og skal føde et friskt barn og det vil vel helst gå bra. Men så er det de tilfellene vi ikke vet om, og det er den beredskapen vi ønsker å ha rundt fødende i Norge. Vi vil at det skal være et trygt fødetilbud, og de kan vi jo garantere på et sykehus at vi har den beredskapen.

Spesielt utsatt

Ifølge Thorarinnsdottir viser amerikanske studier at tilstanden «placenta creta» oppstår kun ved mellom 500 til 2000 fødsler, avhengig av hvilket materiale man ser på. Likevel er det noen som er mer utsatt enn andre.

– Det er et økende problem med bruk av keisersnitt. Risikioen for dette øker jo hvis du har tidligere snitt, forteller overlegen.

Samme som Kim Kardashian

Valen forteller at selv om det er en sorg at hun måtte fjerne livmoren forstår hun at hun ikke hadde noe valg, og er svært glad for at hun sitter her idag. Samtidig finnes det muligheter fremdeles om de skulle ønske det.

– Jeg hadde aldri hørt om denne tilstanden, men Solveig forklarte meg at det var samme tilstand som Kim Kardashian hadde, så da har man kanskje hørt om det. Men hun har jo etterpå fått barn via surrogati, så det finnes jo muligheter fortsatt, forteller tobarnsmoren.