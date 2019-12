Det melder NRK.

– Det vil si at tingrettens kjennelse om at vilkårene er til stede for utlevering fremdeles står seg, sier Per Niklas Hafsmoe i PST til kanalane.

Mulla Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, varsler at avgjørelsen vil bli anket.

Krekar ble pågrepet 15. juli i år. Det skjedde etter at en italiensk domstol dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Dommen fra Italia er ikke rettskraftig.

Han møtte i Oslo tingrett i november. Der motsatte han seg utlevering til Italia. Han sa at saken «bare er et politisk spill».