Mourinho: – Jeg kan verken stryke klær eller lage mat

19.45: Se Manchester United – Tottenham

I juni 2016 ble José Mourinho ansatt som manager for Manchester United. Men Mourinho kjøpte seg hverken leilighet eller hus i sin nye by Manchester.

Portugiseren valgte å sjekke inn i luksussuiten på Lowry Hotel med elveutsikt 6. juli 2016. Han besluttet å bo på Lowry Hotel under hele Manchester-perioden, og da han sjekket ut 895 dager senere var prislappen på oppholdet totalt 537.000 pund, eller drøyt 6,2 millioner norske kroner, ifølge Daily Mail.

Lokalavisen Manchester Evening News hevder at Mourinho tok et emosjonelt farvel med de hotellansatte da han forlot hotellet.

– Noen av de ansatte felte tårer da han sa farvel, fortalte et øyenvitne til avisen.

– Jeg kan verken stryke eller lage mat

Men Mourinho måtte tåle mye kritikk for at han aldri kjøpte seg leilighet eller bolig under sitt opphold i Manchester. Mange mente det viste at den nåværende Tottenham-manager signaliserte at han ikke hadde planer å bli lenge i Manchester.

Foran gjensynet med Manchester og sin gamle hjemmearena Old Trafford, måtte Mourinho igjen svare på spørsmål om hvorfor han bare bodde på hotell i sin periode i Manchester United.

– Vet dere hva som ville gjort meg ulykkelig? Det ville gjort meg ulykkelig å bodd i et hus alene. Jeg måtte ha vasket, og det ønsket jeg ikke. Jeg måtte stryke mine egne klær, og det vet jeg ikke hvordan gjøres. Jeg måtte ha laget min egen mat, og da måtte jeg spist speilegg og stekte pølser hver dag, for det er den eneste matretten jeg kan lage, sa Mourinho på pressekonferansen før Tottenham-kampen, ifølge The Daily Mirror.

Før han fortsatte:

– Alt dette vil gjort meg ulykkelig. Jeg bodde i en fantastisk leilighet. Det var ikke et lite rom, det var mitt eget hele tiden. Det var ikke slik det vanligvis er på hotell, at jeg måtte forlate hotellrommet etter en periode. Det var mitt hele tiden, slo Mourinho fast.

– Bring meg en kaffe latté

Tottenham-sjefen la ikke skjul på at han regelrett stortrivdes med å bo på hotell i to og et halvt år.

– Jeg hadde alt der. Jeg hadde et stort TV, alle bøkene mine, PC'en min. Det var en stor leilighet, med «bring meg en kaffe latté», eller «vennligst lever dagens middag til meg» inkludert, oppsummerte han.