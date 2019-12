Julelefserull med pinnekjøtt, klementin-rotmos og grov sennep

Julelefserull fylt med pinnekjøtt, klementintilsmakt rotmos og grov sennep er en fin måte å bruke opp rester fra julematen.

Kålrotsalat med mint

300 g kålrot

1 ss honning

2 ss limesaft

1 dl hakket mint

1 chili

½ ts salt

Strimle eller rive kålroten og bland med flytende honning, limesaft, hakket mint, hakket chili og salt. La salaten marineres i 10 minutter.

Lefserull

4 personer

8 stk lefser

1 dl grov sennep

400 g dampet pinnekjøttkjøtt

400 g kålrotstappe

3 dl klementinjuice eller appelsinjuice

100 g Jarlsbergost, gjerne vellagret

Varm en ovn til 250 grader med grillelementet på. Brett ut lefsene og smør dem med grov sennep.

Kok ned klementinjuice til ½ dl og bland i ferdig rotmos (se oppskrift lengre ned). Fordel renset opprevet, kokt pinnekjøtt kjøtt på lefsene. Smør på rotmos med klementinjuice.

Rull lefsene sammen og legg i en ildfast form. Dryss med revet Jarlsbergost eller annen gulost.

Sett formen i ovnen på nederste rille og la lefsene gratineres i ca. 10 minutter til de er lysebrune på ostetoppingen. Serveres med en blandet salat til.

Pinnekjøtt med rotmos

8 personer

Tid: ca 3 timer, men dampingen skjer av seg selv.

3 kg pinnekjøtt

1,5 kg Vossakorv ferdig kokt

Kjøp pinnekjøtt som er kuttet opp. Om det skal være røkt eller urøkt er en smakssak. Urøkt er litt lettere å fordøye. Legg pinnekjøttet i rikelig med kaldt vann 36 timer før det skal dampes. Bent Stiansen pleier å skifte vann en gang i løpet av utvanningen.

Legg en rist i bunnen av en stor kjele. Du kan lage rist av sleiver og stekespader lagt i kryss i bunnen av kjelen, eller du kan kjøpe pinnekjøttpinner som legges i bunnen av kjelen.

Plassér alt pinnekjøttet på risten, og hell på en liter vann. Kok opp under lokk og sett ned varmen slik at vannet smådamper. Det tar tre timer å dampe pinnekjøttet. Det siste kvarteret tilsettes Vossakorv for å varmes opp. Kjøttet er ferdig når det løsner fra benet. Pass på at kjelen ikke koker tørr. Det skal alltid stå tre cm med vann i bunnen av kjelen. Stiansen pleier å legge pinnekjøttet på et stekebrett og grille kjøttet i tre minutter under grillen i ovnen før servering.