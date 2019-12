Sarpsborg 08s midtbaneprofil Kristoffer Zachariassen (25) er klar for Rosenborg. Det bekreftet klubben i dag.

Han har skrevet under på en fireårskontrakt.

– Det er et eventyr. Rosenborg er den største klubben i Norge. Jeg er veldig glad for å komme hit og det kribler allerede for å komme i gang, sier Zachariassen til RBK.no.

Når blir 25-åringen fra Sotra den første RBK-spilleren fra bergensområdet på 20 år. Forrige bergenser var Kenneth Storvik, som kom til trønderklubben i 2000.

– Jeg har aldri hatt et spesielt sterkt forhold til Brann, selv om familien min er Brann-supportere. Men dette får de tåle, smiler Zachariassen.

Forberedt på konkurranse

Sotra-strilen kom til Sarpsborg 08 fra Nest-Sotra før 2017-sesongen. Zachariassen imponerte stort i østfoldingenes Europaliga-eventyr i fjor høst og har vært blant Sarpsborgs beste spillere i 2019-sesongen.

Rosenborg har vist interesse for Zachariassen over lengre tid. Trønderne var i forhandlinger med Sarpsborg 08 i sommer, men klubbene ble aldri enige om pris.

Nå er han klar for knallhard konkurranse om en plass på laget.

– Her blir det en helt annen type konkurranse og det er jeg forberedt på. Det kommer til å bli beinhard kjemping hver uke for å ta en plass i startelleveren. Og jeg kommer selvfølgelig til å ofre alt for å få spille, sier han.

– Har den type kvaliteter

Jesper Mathisen tror dette vil være en sterk signering for trønderne.

– Det er en spiller Rosenborg har hatt interesse for i ganske lang tid. Det er ikke rart, for han er en av de beste spillerne i Eliteserien. Selv om Sarpsborg har hatt en tung sesong, er det ikke tvil om at Zachariassen har kvaliteter som gjør at han vil passe godt inn i Trondheim, sier TV 2s fotballekspert.

Han trekker frem enorm løpskraft, og at sotraværingen er god begge veier.

– Rosenborg har manglet spillere med den type kvaliteter. Det er en trygg og god signering, og han passer godt inn i måten Horneland vil spille på, slår Mathisen fast.

Etter Sarpsborgs Europa-eventyr i fjor ble Zachariassen nevnt i landslagsdiskusjonen. Mathisen tror overgangen til Rosenborg vil gjøre det lettere for ham å spille seg inn i Lars Lagerbäcks planer.



– Han har vist at han er landslagsklasse på sitt beste. Får han det frem i Rosenborg, kommer han til å bli enda mer aktuell for det norske landslaget etter hvert. Han vil spille en viktig rolle for Rosenborg i 2020, varsler den tidligere Start-profilen.