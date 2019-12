Eksperter hardt ut mot kjendiskrem

En hudkrem som inneholder ekte diamanter høres eksklusivt ut. Helsekontrollen har sett nærmere på Vendela Kirseboms hudkrem Vendela Brilliant Day.

Kan ikke gi glød

I produktomtalen av kremen står det at ekte diamantstøv jevner ut hudtonen og gir ungdommelig glød.

Dette avvises av gemmolog Remy Bugge hos Bugge & Authen. Han forklarer at en diamant må slipes for å kunne skinne, og at diamantstøv umulig kan gi en glinsende eller glødende effekt.

– Det er ikke mulig å slipe fasetter på diamantstøv.

Bugge reagerer også på at det skal være hvite diamanter i kremen, fordi de hvite diamantene er de mest verdifulle, og brukes normalt i smykker.

I reklamen står det også at diamantstøvet sikrer optimalt opptak av næringsstoffer. Tanken er at diamantstøvet skal skrubbe huden slik at stoffene i kremen trenger dypere inn.

– Mangler dokumentasjon

Hudlege Jon Anders Halvorsen ved BEST Helse har undersøkt om det finnes dokumentasjon for en slik påstand, og konkluderer slik:

– Det er noen studier som viser at diamantpartikler gjør at kjemikalier kommer dypere nedi huden, men om det har noen målbar effekt er det vel egentlig ingen som kan svare sikkert på.

Han reagerer også på bruk av ordet næringsstoffer, og mener kjemikalier er en bedre beskrivelse av kremens innhold.

DIAMANTSTØV: Slik ser diamantstøv ut. Foto: Eva Beate Strømsted

Helsekontrollen har gitt avdelingsingeniør Jørn Røssvoll ved SINTEF Molab oppgaven med å finne ut hvor mye diamantstøv det er i kremen.

Ikke synlig

– Dette er en av de vanskeligste jobbene jeg har gjort, sier Røssvoll.

Diamant består av rent karbon og tåler svært høy temperatur. Røssvolls metode var derfor å utsette ca en ert med krem for sterk varme, for deretter å undersøke restene i mikroskop. Etter flere timers jobb klarte han å finne noen partikler som kun besto av karbon, og som dermed trolig er diamant.

– Partiklene jeg fant er ørsmå, under en tusendels millimeter. Det vil si at diamantkornene ikke er synlig for det blotte øyet.

Diamantene er så små at det er vanskelig å beregne den eksakte mengden, men SINTEF Molab slår fast at maks 0,0005 prosent av kremens vekt er diamantstøv. Du må altså ha godt over 3000 bokser med krem for å være i nærheten av å få ett gram diamant.

Røssvoll mener sjansen for at støvet skal skrape litt i huden slik at næringsstoffer trekker dypere inn, ikke er til stede fordi partiklene er så ørsmå.