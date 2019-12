Det er enorme mengder nedbør, vind og farevarsler å holde styr på onsdag.

NVE har ute farevarsler om flom, jordskred, og snøskred, mens Meteorologisk institutt har gått ut med farevarsler for vind, regn og is.

I Nord-Norge herjer allerede uværet, med ekstreme værforhold i Ofoten-området. Onsdag slår det også inn mot Trøndelag og Vestlandet.

– Det ligger et stormsenter i Norskehavet, sør for Jan Mayen, for øyeblikket. Lavtrykket gir kraftig vind og mye nedbør hele veien fra Finnmark og Sørover til Vestlandet de neste dagene, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Beate Tveitan til TV 2.

Stor ras og flomfare

Onsdag er det nedbør som ligger ved Nordland og brer seg nordover i Troms og Finnmark. Det siste døgnet har det kommet over 50 millimeter i Nordland, det fører både til regn som fryser på bakken, og stor snøskredfare og jordskredfare i tillegg til flom på grunn av store mengder snø som gjøres om til vann.

– Rasfaren er verst for Nordland sin del. Det blir ikke mye bedre det neste døgnet. Det skal regne godt i nord og da kan det godt komme opp mot 100 milimeter regn, sier Tveiten.

Det vil regne litt mindre i Troms og Finnmark, men mildværet og vind skaper rasfare der også.

Det er mange farevarsler å holde styr på i #Norge i dag! NVE har ute farevarsler om flom, jordskre og snøskred, mens Meteorologisk institutt har ute farevarsel på vind, regn og is. Hold deg oppdatert på https://t.co/sb4X9as5HV og https://t.co/GC9ddCJA0z ⚠️ pic.twitter.com/LKkA2fIIWM — Meteorologene (@Meteorologene) December 4, 2019

Full storm i Trøndelag

– Sørover ligger det nedbør i havet vest for Møre og Romsdal og nedbøren skal trekke innover mot vestlandet iløpet av onsdag. Det vil komme kraftig nedbør og samtidig skal vinden øke på fra kvelden.

– Det kan det komme opp i full storm fra stat til Trøndelag, sier meteorologen.

Fra Sogn og Fjordene og nordover til Trøndelag blir det masse regn, så går nedbøren over til regn, sludd og haglebyger. Det er også en liten fare for todenbyger fra torsdag.

– Fra Sognefjorden og sørover er det mildere men også våtere. Det kan komme over 100 millimeter fra torsdag til fredag. Snøgrensen går på 6-800 meter, sier Tveitan.

Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge får det meste været. Områdene østafjells får for det meste oppholdsvær.