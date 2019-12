Oddvar (39) ønsket å dø – nå vil han at flere skal snakke om selvmord

I 2018 var det 674 selvmord i Norge. Det er 79 flere enn året før, ifølge ferske tall fra Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister.

I 2009 kunne Oddvar Vignes blitt en del av denne statistikken.

– Jeg hadde mye høyere forventninger til meg selv enn de rundt meg hadde. Jeg følte at jeg var en stor skuffelse for alle rundt meg, og at det beste for de var at jeg tok livet mitt. Så enkelt og brutalt var det, sier Vignes til TV 2.

– Kaotisk

I september for ti år siden kom den 29 år gamle mannen til et punkt hvor han fikk nok av seg selv.

– Jeg brukte lang tid på å planlegge hvordan jeg skulle gjøre det, slik at jeg kunne skåne de rundt meg mest mulig, sier han.

Men Oddvar klarte det ikke. Han beskriver tiden etter som kaotisk.

– Jeg var helt omtåket, og klarte ikke helt å tenke. Min første tanke var hvordan jeg skulle klare å lyve meg unna dette, sier han.

Oddvar tenkte at han måtte lage en historie. Han endte opp med å si at han bare var sliten. Men etter hvert sprakk han.

– Jeg sa til moren min at jeg hadde prøvd å ta livet mitt, og at jeg ligger på Ullevål. Hvis noen har lyst å komme på besøk så må de bare gjøre det, sier Oddvar.

– Alvorlig livskrise

39-åringen forteller at det var det smarteste han har gjort. For besøkene rant inn.

– Jeg satte meg i en posisjon der folk så hva som hadde skjedd. Selv om hele meg strittet i mot, og jeg prøvde å normalisere det, så skjønte de hva som hadde skjedd, sier Oddvar.

Se det sterke intervjuet med Oddvar (39):

Kim Stene-Larsen er forsker ved FHI. Han mener det er flere årsaker til at mennesker velger å ta livet sitt.

– Dette er mennesker i en alvorlig livskrise, hvor livskrisen er den utløsende årsaken til selvmordet. Veldig mange har en underliggende psykisk lidelse, og i opptil 90 prosent av alle selvmord er det en psykisk lidelse som ligger til grunn, sier forskeren.

Statistikken viser også at menn i større grad er representert på statistikken enn kvinner. I 2018 tok mer enn dobbelt så mange menn som kvinner livet sitt. Det tror Stene-Larsen ved FHI det er flere årsaker til.

– Menn er i mindre grad enn kvinner villig til å søke hjelp. De skal klare alt selv, og ser på det som et nederlag å ikke mestre livet, sier forskeren.

– Brutal

Ti år har gått siden Oddvar ikke så noen annen utvei enn å ta sitt eget liv. Han beskriver tiden etterpå som brutal.

– Jeg og familien min har vært gjennom noen beintøffe prosesser. Men sluttresultatet har blitt veldig bra, og jeg har klart å motbevise de tankene jeg hadde som 29-åring, sier Oddvar.