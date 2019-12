Belgiske Wout van Aert (25) var en av de største favorittene før tempoen i Tour de France i sommer. 25-åringen var på vei mot en ny ledertid da det gikk galt én kilometer før mål.

Se den stygge velten i videovinduet!

Stjernesyklisten hektet i et gjerde og gikk i asfalten med et voldsomt smell. Van Aert ble liggende på bakken, før helsepersonell kom til for å behandle ham. Jumbo-Visma-kometen ble så fraktet til sykehus med ambulanse.

– Hoften tok tak i et feste i gjerdet som stakk ut. Det var ekle scener, kommenterte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd på ulykkesstedet.

Nå forteller 25-åringen om marerittøyeblikket i dokumentarserien «Het Huis». Da opptakene ble gjort var det første gang van Aert fikk se reprise av velten.

– Det føltes som jeg lå der en evighet. Jeg kjente ikke så mye til såret, men jeg lå på kokende asfalt. Det var som om jeg ble brent levende. Jeg kan fortsatt huske den følelsen, sier Van Aert.

– Har alt dette blitt vist på tv? Det finnes også bilder fra dashbord-kameraet i lagbilen. Der ser man det enda bedre. Da ser man også delen av muskelen som har forsvunnet, sier han.

Belgieren viser frem det 20 cm lange arret på høyre hofte i dokumentaren.

– Hullet i muskelen er egentlig en kniv som gikk gjennom. Jeg hadde aldri sett noe slikt før. Det føltes som det tok lang tid før legene kom, sier han.

van Aert har brukt månedene etter skrekkvelten til å trene seg opp igjen. 27. desember skal han etter planen sykle sitt første ritt etter velten. van Aert skal da konkurrere i et cyclocross-ritt i Loenhout.