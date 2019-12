Ikledd sin brune vinterfrakk ledet Kim en gruppe ryttere, deriblant kona Ri Sol-ju, gjennom et snødekt landskap på vei mot Paektufjellet, en sovende vulkan på grensen til Kina.

Bildene er delt ut av det Nord-Koreanske statlige nyhetsbyrået.

Eksperter mener dette tyder på at Kim nå vil komme med en form for politisk avgjørelse. Også tidligere har Kim Jong-un dratt til fjells før viktige avgjørelser.

I desember 2017 besøkte han fjellområdet kort tid før USA og Nord-Korea begynte samtaler som førte til toppmøtet med USAs president Donald Trump i Singapore i juni 2018.

Kims nye ridetur skjer samtidig som at samtalene med USA står i stampe. Nordkoreanerne har gitt USA frist til nyttår med å komme med nye forslag for å redde atomsamtalene. Dersom dette ikke skjer, har Nord-Korea varslet provokasjoner. Det nordkoreanske utenriksdepartementet uttalte tirsdag at det er opp til USA å velge hva slags julegave de vil ha fra Nord-Korea.

I oktober var Sverige vert for fredsforhandlinger mellom USA og Nord-Korea utenfor Stockholm, men Nord-Korea trakk seg fra samtalene fordi de mente at USA ikke hadde med seg noe å forhandle om.

(©NTB)