Det melder London Fire Brigade.

15 brannbiler og over 100 brannmannskaper er på stedet.

– Brannvesenet jobber med å systematisk søke gjennom hotellet, sier brannsjef Nathan Hobson.

Brannvesenet skriver at brannen startet i et bygg med søppelkasser som stod inntil hotellet, og at brannen spredte seg derfra til et femetasjers hotell.