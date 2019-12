Dette gjør Bredal Oftedal 157 (!) ganger før kamp: – Å, herlighet!

Men hun er langt fra alene. Camilla Herrem tar i tillegg til de tidligere nevnte et stort ansvar. Hun får også hakeslepp når hun hører antallet fra TV 2s uhøytidelige undersøkelse.

– Det er sinnssykt, men hun tar high five med hele laget hele tiden, sier Herrem.

– Det har litt med det at man ser hverandre i øynene og viser at man er klar for kamp. Og får man den kroppskontakten gjør det at man blir litt mer på, og blir litt mer giret. Spesielt igjen når det er veldig, veldig rolig i hallen. Her høre man alt av lyder i hallen.

Fokusområde

– Det er en måte å stå sammen på, kjenne at man er et lag. Feedback. De ter et lite triks bare for å være litt her og nå. Ha øyekontakt, ta litt på hverandre, vise at man er tilstede. Man kan ikke melde seg ut og være helt i sin egen boble. Man må vise at man er klar, sier Kari Brattset Dale.

– Dette er en ting vi har pratet om. Stå med autoritet. Hjelpe hverandre opp før kamp, og i kamp. Vi har fokusert på å ha den utstrålingen på banen, for å hjelpe hverandre og også virke selvsikker. Det er viktig for å få den spesielle energien. Det har funket bra hittil. Det er noe alle spillerne setter pris på, å få en klask om man bommer for eksempel.

En bieffekt kan være at det også skremmer motstanderne.

På oppvarmingen til de tre første VM-kampene har det vært store forskjeller i lydnivå og klemmefrekvens på Norge og motstanderne.

– VI håper jo at det kan ha en liten effekt på andre siden. Vi viser at vi er på og klare. Kan håpe at de ser og hører det, og tenker at: «Shit, de er på!», sier Brattset Dale.

– Jeg tror det. Jeg legger selv merke når jeg hører et lag som virker trigget og er på. Da er det slik at vi og må opp litt. Men mest er det for vår del å være klare fra start. At man er trigget og har det adrenalinet i troppen.