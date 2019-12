Presidentens forbrytelser

Nå er det slik at mange vil forsvare Donald Trump, og si at han ikke har gjort noe galt. At beskyldningene mot ham er grunnløse. Derfor er det på sin plass å minne om at Donald Trump selv, for en hel verden, har erklært at han ønsker at Ukraina og andre nasjoner skal etterforske demokratenes ledende presidentkandidat Joe Biden. Selv om ukrainerne har konkludert med at Biden ikke har gjort noe galt.

Presidentens midlertidige stabssjef har også innrømmet at Ukraina ble bedt om å etterforske Biden. Mick Mulvaney gikk enda litt lenger da han hevdet at det er slik man driver utenrikspolitikk, og at folk bare har å venne seg til det. Trump skal ha blitt kraftig irritert, og Mulvaney måtte trekke utsagnet. Men sagt er sagt.

Twitter-presidenten

President Donald Trump har forsøkt å påvirke og true vitner. Det vet vi ikke bare fordi komiteens rapport konkluderer med det. Men fordi USAs 45. president har tatt i bruk Twitter for å skjelle ut de som vitner mot ham.

I tråd med vitneutsagnene er konklusjonen at Donald Trump satte personlig vinning over nasjonens sikkerhet. Dette er en ekstremt alvorlig påstand. Grunnlaget for denne er at han holdt tilbake militær bistand til en svært viktig strategisk partner, Ukraina, for å få Ukrainas president til å starte en etterforskning av en politisk motstander.

Det som gjør dette ekstra alvorlig, er selvfølgelig at Ukraina er i væpnet konflikt med Russland. President Trump og en rekke av hans støttespillere har tatt Vladimir Putins ord om at det var Ukraina, og ikke Russland, som angrep det amerikanske demokratiet under presidentvalget i 2016. Dette til tross for at amerikansk etterretning har havnet på den stikk motsatte konklusjonen.

Trump og Putin

Trump har større tillit til Vladimir Putin enn sine egne etterretningsorganisasjoner. Disse organisasjonene har konkludert med at det var Russland som hjalp Trump til seier i 2016. Og at de vil forsøke det samme i 2020.

Alt dette er alvorlig for USA og for demokratiet. Sannsynligvis vil Donald Trump bli den tredje presidenten i denne fantastiske nasjonens historie, som blir stilt for riksrett.

Med mindre noe nytt kommer frem de neste ukene, vil trolig republikanerne i Kongressen stå ved presidenten og sørge for at han ikke blir kastet. Dilemmaet de må slite med, er om de vil akseptere at fremtidige presidenter skal kunne sette egne interesser over nasjonale.

Men! Det er under ett år til neste presidentvalg. Da er det de amerikanske velgerne som bestemmer om Donald Trump skal få fornyet tillit. Svært mange velgere er lut lei denne prosessen, og mener at Trumps skjebne bør plasseres hos dem.