– Det er ganske motbydelig at presidenten vår faktisk har invitert andre land til å bli involvert i valget vårt. Folk vemmes over det. De vil ikke ha utenlandsk innblanding i valget, sier Jill Biden som for tiden driver valgkamp for mannen sin.

Uttalelsen kommer i kjølvann av en telefonsamtale i sommer hvor Trump oppfordret Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å starte en etterforskning av Joe Biden og ekteparets sønn Hunter.

Jill Biden mener folket «vet hvem Donald Trump er» og derfor «vet at det er løgner».

– Dette valget er en avstemming om karakter, og jeg tror folk kjenner Joe på den måten … De vet hva slags mann han er. Jeg tror de beundrer Joe og at de vil ha en president de kan være stolte av. Joe er den personen, mener kona.

I en rapport lagt fram av etterretningskomiteen i Representantenes hus tirsdag, konkluderes det med at det foreligger overveldende bevis for at Trump satte sine egne politiske interesser over nasjonens i Ukraina-saken.

