Den da 13 år gamle jenta ble «gjentatte ganger utsatt for seksuelle overgrep, mishandlet og voldtatt» av Epstein og hans medarbeidere fra 2003, noe som har påført henne «alvorlige og seriøse skader», heter det i rettsdokumentene sitert av DPA.

De ni kvinnene, som leverte inn søksmålet anonymt, hevder de var mellom 13 og 23 år da den nå avdøde amerikanske finansmannen skal ha misbrukt dem.

Overgrepene går tilbake til 1985.

«Epstein organiserte et massivt nettverk for menneskehandel for å skaffe seg selv seksuell tilfredsstillelse fra hundrevis av jenter, og i tillegg låne disse jentene ut for seksuelle overgrep til andre velstående og/eller mektige individer i nettverket hans», heter det i søksmålet levert til Manhattans høyesterett.

Epstein tilsto i 2008 å ha betalt en mindreårig for seksuelle tjenester. Han ble dømt til 13 måneder i fengsel. Epstein ble pågrepet i juli i år, tiltalt for menneskehandel og ett seksuelt overgrep mot en mindreårig. Han tok i august sitt eget liv i fengselet før saken kom opp for retten.

(©NTB)