Cheney sa til pressen at Demokratene «mislyktes fundamentalt» i å få fram saken sin.

– De har mislykkes totalt med å få fram saken sin. Riksrettsprosessen er grunnleggende urettferdig. Demokratene jobbet som dommer og aktor. De valgte hvert eneste vitne i saken. De hadde muligheten til å forhindre vitner i å svare på Republikanernes spørsmål, en mulighet de også benyttet seg av. De bestemte hva det amerikanske folk fikk se, og når de fikk se det, sier Cheney.

Også leder for republikanerne i Justiskomiteen i Det hvite hus, Doug Collins, mener Demokratene har feilet.

– Riksrettsprosessen går sakte videre, uten fremgang fordi de har et stort problem: Presidenten har ikke gjort noe galt, sier Collins.

Collins legger vekt på at både president Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky har uttalt at det ikke var noe galt med telefonsamtalen mellom de to 25. juli.

– Overveldende bevis

Tirsdag la Etterretningskomiteen i Representantenes hus frem sin rapport etter riksrettshøringene.

I rapporten fra riksrettshøringene i USA, som ble frigitt tirsdag, står det at bevisene for at Donald Trump har misbrukt sitt embete, er «overveldende».

Komiteen la tirsdag fram en 300 sider lang rapport basert på vitneforklaringene til en rekke høytstående diplomater og embetsfolk.

Klikk her for å lese hele rapporten.

«Riksrettsgranskningen har funnet at president Trump personlig og gjennom agenter innenfor og utenfor amerikanske myndigheter, krevde innblanding av en utenlandsk regjering, Ukraina, for å gagne sitt gjenvalg», står det å lese i rapporten.

Justiskomiteen overtar

Det er justiskomiteen i Representantenes hus som nå overtar granskningen av Trump. Prosessen starter onsdag. Justiskomiteen har i oppgave å vurdere det juridiske grunnlaget for en eventuell riksrettssak mot Trump.

Hvis Representantenes hus beslutter at Trump skal stilles for riksrett, vil selve riksrettssaken foregå i Senatet. Der har Republikanerne flertall, og det er foreløpig lite som tyder på at det vil være flertall for å dømme Trump.