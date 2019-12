Tilfeldigheter gjorde Vårin (25) til Serie A-proff

– Det kom helt uventet. Jeg var på jobb da jeg plutselig besvimte og fikk hukommelsestap. Sykehuset ville finne ut hvorfor dette skjedde. Legene fant en aneurisme i hjernen som var litt for stor. Det var en litt brutal beskjed å få.

– Legene sa at jeg hadde flaks. Hadde jeg ikke besvimt, ville det vært vanskelig å oppdage. Så man kan si jeg hadde hell i uhell. Jeg var heldig, for det er ikke alle som oppdager det. Jeg er takknemlig for at alt gikk fint.

Tre uker etter den skumle episoden ble fotballspilleren operert. Grunnet sykdommen måtte Ness gå hele åtte uker uten trening.

– Alt gikk veldig kjapt. Jeg måtte ta det helt rolig de første ukene etter operasjonen, men så begynte jeg opptreningen. Jeg ble klarert for spill i Norge før jeg dro tilbake til Italia, men der nede tok alt mye lengre tid. Det tok tre måneder i Italia før jeg ble klarert for spill. Det skyldtes nok litt språkforvirring. Jeg så litt mørkt på det hele i begynnelsen, og tenkte at jeg måtte flytte hjem igjen.

Vårin Ness Alder: 25

Posisjon: Midtbane/angrep

Klubb: Empoli

Tidligere klubber: Kaupanger, Carson-Newman, Florida Gulf Coast Eagles

Kjempet seg tilbake på banen

Det ble heldigvis bare med tanken. For i slutten av november, omtrent fem måneder etter operasjonen, var Ness endelig tilbake på banen og fikk Serie A-debuten da hun ble byttet inn i lokaloppgjøret mot Florentia.

– Det var veldig stas. Jeg ble veldig lettet og stolt. Det var spill i Serie A som var motivasjonen min etter operasjonen. Nå er det bare å jobbe en vei. Nå har jeg kommet så langt, så det er bare til å fortsette utviklingen, sier sogningen.

DEBUT: I lokaloppgjøret mot Florentia fikk sogningen sine første minutter i Serie A. Foto: Nicolo La Neve.

Samtidig som hun er heltidsspiller for Empoli, holder Ness også på med å fullføre studiene i idrett og kroppsøving som hun begynte på i Sogndal før utenlandseventyrene startet.

– Det er greit å ha noe å gjøre på utenom fotballen også. Høgskulen på Vestlandet har lagt godt til rette for at jeg kan fullføre studiene herfra, sier den offensive spilleren.

– Man kan bruke timer på å komme seg hjem fra trening

Til tross for sin unge alder har Ness god kjennskap til forskjellige fotballmiljøer nå. Og en ting er helt spesielt i Italia.

– Garderobekulturen er helt annerledes her. For det første er garderoben som et andre hjem for italienerne. Folk tar med seg mat og drikke, og de bruker lang tid på å være sosiale. Man kan bruke timer på å komme seg hjem fra garderoben etter kamp og trening.

I Empoli-garderoben er det også slik at når man scorer mål, må man ta med seg noe garderobe-mat til resten av gjengen. Der har Ness planen klar.

– Jeg planlegger å ta med meg melkesjokolade fra Norge etter juleferien. Det har i alle fall slått godt an tidligere, sier 25-åringen.

INTERNASJONALT MILJØ: Ness nyter tiden sammen med sine lagvenninner fra mange forskjellige land. Foto: Nicolo La Neve.

Etter nærmere halvannet år i Italia begynner sogningen å finne seg mer og mer til rette. Spillerstallen er også blitt mer multikulturell etter opprykket.

– Vi er fem utlendinger nå fra fem ulike land. Så i garderoben snakker jeg både litt italiensk, engelsk, norsk og litt svensk. Min italiensk er absolutt bedre enn i fjor. Jeg klarer å kommunisere enkelt. Treneren kan kun italiensk, så det var en stor utfordring i starten. Da følte jeg meg litt alene. Det er ikke alle spillerne som kan engelsk heller, men nå som jeg mestrer språket bedre er alt mye enklere.

– Empoli er en inkluderende klubb som satser stort på barn og ungdom. Det er gode fasiliteter og gode rammer for at man kan bli så god som mulig.

Ness beskriver også Empoli som en hyggelig by å bo i.

– Jeg bor midt i sentrum, og det er gangavstand til alt. Samtidig er det lett å ta tog til de større byene rundt, som Firenze. Byen er veldig fin, og beliggenheten er veldig praktisk også.

Konkurrerer mot gigantklubber

På banen begynner ting også å se veldig bra ut for Toscana-klubben. Etter en tøff åpning med tre tap på rad mot storklubbene Inter, Milan og Roma, har poengfangsten kommet seg betraktelig. I skrivende stund ligger klubben på syvendeplass.

– Det er veldig godkjent. Vi hadde en tøff start da vi møtte tre lag som har økonomien til å være et topplag. Vi ledet mot Juve, men tapte 1-2. Målet for klubben er å etablere seg i Serie A. Vi er ikke så altfor langt unna CL-plass akkurat nå, men jeg tror ikke det er helt realistisk.

– Hva er dine personlige ambisjoner fremover?

– Det er å få mer spilletid. Jeg håper å få fast plass, og tar det steg for steg. Jeg er takknemlig for at jeg har fått sjansen. Det går bra på trening for tiden, og jeg er på et godt nivå når jeg er på. Jeg håper å utvikle meg som spiller. Så skal jeg samtidig nyte opplevelsen.

– Hva vil du si er dine beste egenskaper på banen?

– Jeg har god spilleforståelse og jeg jobber alltid hardt. Innsatsen skal ingen kunne ta meg på. Jeg kan bekle mange offensive posisjoner og kan bruke begge bein.

– Ser du for deg å bli i Italia flere år?

– Jeg har lyst til å lære språket skikkelig, men jeg tar en sesong om gangen. Jeg har en ettårskontrakt i likhet med de fleste andre spillerne, så det er fleksibelt sånn sett. Jeg trives bra nå. Det er fine folk i klubben og en trener som tar vare på alle spillerne.

Flere nordmenn i Serie A

Ness er ikke den eneste norske kvinnen i Serie A denne sesongen. Andrine Hegerberg spiller en sentral rolle på Roma, mens Stine Hovland er fast inventar i forsvaret til serielederen AC Milan. Et morsomt poeng er at Hovland og Ness var lagvenninner på Kaupanger-laget som rykket opp til 1. divisjon i 2012.

– Stine har jeg fortsatt mye kontakt med. Det er kult at to jenter som spilte sammen i en liten klubb i Norge nå begge er i Serie A, sier sogningen.

Hovland var en del av den norske VM-troppen i sommer, men for Ness er landslaget ikke noe hun tenker altfor mye på, til tross for at hun spiller i en liga som er i kraftig fremmarsj.

– Landslaget er nok kun en fjern drøm. Akkurat nå er jeg langt fra å holde et landslagsnivå. Men det kjekt å kunne prøve seg på toppnivå i en slik liga, sier 25-åringen.

Empoli-proffen, som for øvrig skriver bacheloroppgave om nettopp kvinnefotball og dens utvikling, mener nivået i Serie A ikke er veldig ulikt Toppserien.

– Det er ganske likt. Men utviklingen her går i veldig rett retning. I fremtiden vil nok Italia ta igjen Norge. Hvis Norge og Toppserien skal henge med, må det satses mer og mer penger inn. Slik det er nå må for mange dra ut. Fordelen med Italia er at mange av klubbene har sterke herrelag i ryggen, og dermed også god økonomi, sier Ness.