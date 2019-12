Se Jesus' drømmemål i vinduet øverst!

Saken oppdateres!

Med Sergio Agüero på skadelisten fikk brasilianeren starte sin andre Premier League-kamp på rad.

Jesus takket for tilliten. 23-åringen scoret to ganger for et dominerende Manchester City.

I første omgang en ordentlig perle, i andre omgang på volley etter innlegg fra Bernardo Silva.

– Det er ingen smågutt Guardiola kan bytte inn på topp når Agüero er ute med skade, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– Vi vet ikke helt hvor god Jesus er eller kan bli. Han får ikke mye spilletid på grunn av Agüero, og må ta vare på sjansene han får. Det har han defintivt gjort i dag. Det er et bra signal til Guardiola om at han ønsker å spille mer, fulgte kommentatorkollega Nils Johan Semb opp.

Den brasilianske landslagsspissen har nå scoret fem mål på tolv kamper i Premier League. Han har kommet inn fra benken i seks av dem.

Jesus fikk imidlertid kamp om kveldens vakreste scoring. Midtveis i andre omgang banket Rodri inn 3-0 fra 20 meter. Innbytter Riyad Mahrez rundet av Citys scoringsfest da han satte inn 4-0, også algerieren på vakkert vis.

Robbie Brady fikk med seg et trøstemål for Burnley ett minutt før full tid.

Manchester City er nå åtte poeng bak Liverpool. Luken øker til elleve dersom Liverpool slår Everton på Anfield onsdag kveld.

– Fortsetter de som i kveld, kan vi ikke avskrive et City-lag som har Liverpool på Etihad i april, sa Alsaker.

Neste kamp for Manchester City er Manchester United. Den ser du på TV 2 Sport Premium eller Sumo lørdag kl. 18.30.