Sakho så rødt etter grisetakling: – Hensynsløst

Crystal Palace-Bournemouth 1-0

De måtte spille brorparten av kampen med ti mann, men Crystal Palace klarte likevel å slå Bournemouth 1-0 tirsdag, etter en scoring av Jeffrey Schlupp.

Det så imidlertid ikke spesielt lystig ut for vertene. Mamadou Sakho startet sin første Premier League-kamp siden 22. september, men det varte ikke lenge for Palace-stopperen.

19 minutter ut i kampen ble han sendt av banen, etter en gristakling på Bournemouths Adam Smith.

– Som reglene er nå kan jeg ikke klage på det, dommeren gjorde ikke en stor feil, men det var litt uheldig for det er ingen tvil om at Mamadou Sakho gikk etter ballen. Du kan si at han er et offer for den nye tolkningen av reglene, sier Palace-manager Roy Hodgson.

Se taklingen over!

Andre mente at det aldri var noen tvil om det røde.

– Det var et soleklart rødt kort, og det oppsummerer sannsynligvis prestasjonen til Sakho de første 19 minuttene, sier Reading-spiller Charlie Adam til BBC Radio 5 Live.

– Han har vært på ville veier og det var en hensynsløs takling. Han vinner ballen, men det er at han fullfører som gjør det farlig, fortsetter Adam.

Petter Myhre mener det røde kortet burde vært unngått.

– Det er unødvendig å kaste seg inn sånn midt på banen. Da er det alltid en risiko for at man stempler motstanderen, sier han i PL-studio.

Ti minutter senere gikk det fra vondt til verre for Palace da venstreback Patrick van Aanholt måtte gi seg med en strekkskade, og ble erstattet av Jeffrey Schlupp.

– Vi måtte grave dypt

Men så kan man jo alltids ha hell i uhell, og slik skulle det bli for Palace. Med knappe kvarteret igjen å spille på Selhurst Park, var det nettopp Schlupp som utnyttet et tamt og tafatt Bournemouth-forsvar.

Han satte fart midt inne på gjestene halvdel, mens passive forsvarere nærmest ble stående å se på. Vel inne i 16-meteren klinket han ballen i mål fra skrått hold.

Palace-angriper Jordan Ayew hyller lagmoralen etter seieren.

– Jeg visste det ville bli vanskelig da vi fikk det røde kortet, men vi må gi gutta æren. Alle jobbet veldig, veldig hardt, sier han.

– Det røde kortet og skaden gjorde det tøft for oss, vi måtte grave dypt, men å sikre seieren med ti mann gjør det ekstra spesielt, sier matchvinner Schlupp.

Palace-spillerne får også en velfortjent hyllest fra manageren sin.