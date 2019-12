For noen uker siden ble det klart at en kneskade spolerer sesongstarten for Ebba Andersson, som sannsynligvis ikke kommer til å konkurrere mer i år.

Nå forteller den svenske langrennsstjernen om de tunge følelsen som kom da skadeomfanget gikk opp for henne.

– Den første magefølelsen min var ikke så god, så jeg var innstilt på alle mulige scenarier. Da jeg fikk en liten anelse om hva skaden innebar, ble det så klart en liten mental smell som jeg allerede hadde følt på alt da jeg skadet meg. Jeg brøt virkelig sammen, men senere følte jeg at nå skulle jeg gjøre det så bra som mulig, sier hun til allehanda.

Nå er 22-åringen i gang med opptreningen, og for øyeblikket ser det positivt ut.

– Akkurat nå føler jeg meg forholdsvis bra. Jeg er inne i en god rehabiliteringsflyt, og jeg er ydmyk når det gjelder situasjonen jeg er i. En rehabilitering er en tøff prosess, og det kan gå mye opp og ned avhengig av hvordan kneet reagerer, sier Andersson.

Den svenske langrennsstjernen tør ikke spå når hun vil være klar for å gå verdenscuprenn igjen.

– Det er et spørsmål jeg ikke har et godt svar på. Jeg tenker at jeg konkurrerer når kneet er klart. Når det blir, gjenstår å se. Jeg jobber hardt for at det skal bli så snart som mulig, sier 22-åringen, som var på podiet en rekke ganger i verdenscupen forrige sesong.