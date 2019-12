Se Morleys fulltreffer i vinduet øverst!

Stavanger Oilers fikk en drømmestart i Askerhallen. Kristian Forsberg satte pucken i nettet allerede i fjerde spilleminutt.

Reprisene viste imidlertid at Frisk Asker hadde grunn til å føle seg snytt da de lå under 0-1 etter første periode, til tross for at Stavanger var det styrende laget.

Tommy Kristiansen, som hadde assisten til Forsberg, stod nemlig én meter i offside da han mottok pucken i forkant.

– Leker hockey

Frisk slo tilbake i andre periode. Victor Björkung stod for kveldens vakreste da han dundret pucken i krysset fra langt hold.

Da tok sesongens store spiller, David Morley grep. 61 sekunder senere scoret gullhjelmbæreren for gjestene – hans 18. mål for sesongen, og 40. poeng totalt.

Med det er kanadieren Get-ligaens klare ener på begge statistikkene.

– Han leker hockey om dagen, utbrøt Jonas Bariås fra kommentatorboksen.

– Han har vært fantastisk god hele sesongen, istemte ekspertkommentator Bjørn Erevik.

Suveren ledelse

Minuttet før slutt kontret Dan Kissel inn 3-1 for gjestene. Det ble den siste scoringen i Askerhallen.

Dermed opprettholder Stavanger Oilers den enorme luken de har skaffet seg i seriespillet. Laget fra oljebyen har 17 poeng ned til Storhamar etter 22 serierunder.

Regjerende norgesmester Frisk Asker ligger på femteplass, men er bare fem poeng bak Storhamar. De to møtes allerede på torsdag. Det kan bli uten viktige Reid Petryk for Frisk.

– Han sa at han ikke kunne fullføre. Jeg må gå inn og se, jeg vet ikke hvor ille det var, sier Jan André Aasland til TV 2.

– Det er selvfølgelig kjedelig for oss, jeg hadde gledet meg til å se ham spille. Jeg synes han var frisk der ute i dag, så det er fryktelig synd for oss hvis han ryker videre herfra og ut, fortsetter Frisk-treneren.