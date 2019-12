Se Grand Chess Tour på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo!

Magnus Carlsen fortsetter sin rekke som ubeseiret i klassisk sjakk. Tirsdag ble det remis for andre dag på rad mot franske Maxime Vachier-Lagrave i London.

I det andre partiet med klassisk sjakk mot Vachier-Lagrave hadde nordmannen svarte brikker. Etter 44 trekk var partiet over i semifinalen i Grand Chess Tour-sluttspillet i den britiske hovedstaden.

– Jeg visste når jeg spilte den åpningen, at om han spilte varianten med B3 så ville det være ekstremt vanskelig for meg å vinne. Han spilte nok litt unøyaktig. Med C4 der forsøkte han å få remis, og det lyktes han med ganske greit, sier Carlsen til TV 2.

– For å være helt ærlig, så hadde jeg ikke forventet dronning D2, da han spilte det i stedet for springer B1, men det var ikke noen ubehagelig overraskelse. Jeg skjønte fort at med det oppsettet jeg fikk i partiet, der jeg holdt presset mot bonden hans på C2, så hadde jeg absolutt ikke noen problemer, fortsetter han.

– Ville vært en stor løgn

Onsdag er det to partier hurtigsjakk og fire partier lynsjakk, og Carlsen går til det med stor selvtillit etter suksessen i Kolkata.

– Det betyr masse å ha den selvtilliten med tanke på at den forrige opplevelsen var så bra, sier han.

Vinner av duellen møter enten Levon Aronian eller Ding Liren i finalen med to dager klassisk sjakk og en avsluttende hurtig- og lynsjakkdel.

Carlsen er optimistisk på egne vegne, når han blir konfrontert med at det pleier å gå bra på dager som den som venter onsdag.

– Hehe, ja, det gjør jo det, men det er ingen grunn til å ta noe på forskudd. Selvfølgelig er jeg optimistisk, det ville vært en stor løgn om jeg sa at jeg ikke var det, sier Carlsen.

– Ikke noe krise

Han vurderer to remis mot Vachier-Lagrave slik:

– Sånn helt passe. Jeg hadde helt klart håpet å slå ham med hvit, og jeg har hatt veldig gode resultater mot ham i år, men nå ble det ikke sånn i går. Det er ikke noe krise, men selvfølgelig skulle jeg gjerne vunnet en av de to partiene her.

Carlsen sto for oppgjøret mot franskmannen med 102 partier som ubeseiret i klassisk sjakk. Nå er verdensrekorden forbedret til 103 partier.

Carlsen har dessuten spilt to seriekamper i klassisk sjakk hjemme i Norge, men de regner han ikke selv med i statistikken.

