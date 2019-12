Farevarselet om det underkjølte regnet slo til for fullt tirsdag.

Da det kalde regnet traff kalde frontruter frøs det til is, og la seg som et panserteppe over hele ruta.

Nettopp dette fenomenet fikk mange bilister på Østlandet erfare tirsdag.

Men ikke alle var like ivrig med isskrapa.

På Majorstua i Oslo stanset en politipatrulje en bilist som bare hadde tatt seg tid til å skrape halve frontruta.

Dermed ble både føreren anmeldt og førerkortet til vedkommende tatt i beslag, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

Flere hundre

Denne bilføreren er dessverre ikke alene. Hvert år får flere hundre nordmenn bot for å kjøre med for dårlig sikt.

Tall fra Utrykningspolitiet viser at i 2017 fikk 374 bilister forenklet forelegg for å kjøre med for dårlig sikt.

Mange er usikre på hvor mye de bør du så skrape for å ikke få bot.

Tommelfingerregel

En tommelfingerregel, som også politiet praktiserer, er at du minst må skrape det feltet som vindusviskerne dekker av frontruta.

I tillegg skal du naturligvis også ha sikt andre veier også.

#Oslo En patrulje stoppet en bil på Majorstua hvor fører hadde unnlatt å skrape halve frontruten, fører anmeldt og førerkortet tatt i beslag. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 3, 2019

Det er også viktig å børste snø av bilen før man kjører avgårde.

Snø på panseret bil fort blåse opp og legge seg på frontruta når man kjører, det kan skape skumle situasjoner.

Og snø på taket, kan lage problemer på bilene bak. Den bør også fjernes før man kjører avgårde.