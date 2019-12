Den mistenkte er en 33 år gammel norsk mann, ifølge svensk politi.

Den alvorlig skadde kvinnen er i 70-årene. Hun ble ifølge øyenvitner slept ned på sporet selv om hun gjorde motstand. En 33 år gammel norsk mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk, men foreløpig har han ikke gitt noen forklaring.

– Han er blitt avhørt i løpet av dagen, men han har ikke villet fortelle noe i det hele tatt, sier statsadvokat Henrik Steen, som leder etterforskningen.

– Det er jo en veldig tragisk hendelse. Det finnes mange vitner, så vi har gode forhåpninger om at vi skal komme fram til hva som har skjedd og oppklare denne forbrytelsen innen ganske kort tid, sier han videre.

Mannen har ifølge politiet ingen tidligere tilknytning til kvinnen, og det ser ut som om hun ble tilfeldig valgt.

– Strittet imot

Cirka 40 personer som befant seg på perrongen, ble vitner til hendelsen mandag kveld.

– Jeg ser opp mot godstoget som kommer inn. Så ser jeg et menneske som drar i et annet menneske, nærmere og nærmere sportet. Jeg skriker: «Nei, nei, nei». Det går så fort, sier et vitne til Sydsvenskan.

– Han drar henne i overkroppen, hun kjemper imot. Deretter dytter han henne mot sporet akkurat når toget kommer, sier vitnet.

Lokomotivføreren forsøkte å bremse, men fikk først stanset toget etter 100 meter. En person på perrongen hoppet ned for å hjelpe kvinnen, som da var ved bevissthet.

Forsøkte ikke å flykte

Ifølge Henrik Steen har sykehuset opplyst at kvinnen skader er alvorlige, men ikke livstruende.

Etter hendelsen satte mannen seg på en benk, der han ventet til politiet kom og pågrep ham noen minutter senere.

Det er ikke klart om mannen er bosatt i Sverige eller om han var på et tilfeldig besøk. Det er heller ikke kjent om mannen har en psykiatrisk forhistorie. Personene som ble vitne til hendelsen, har fått tilbud om krisehjelp.

