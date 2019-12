– Børge og Mike kommer fra nord og Aleksander og Bengt kommer fra sør og skal forhåpentligvis møtes i morgen ettermiddag, forklarer Lars Ebbesen, leder for polfarernes hjelpestad, til TV 2.

Børge Ousland (57) og sørarikanske Mike Horn (53) har støtt på store utfordringer i forsøket på å gå fra Alaska til Svalbard på ski.

Forskningsskipet Lance ble sendt for å hente dem, men fartøyet kjørte seg fast i isen.

Dermed la de erfarne polfarerne Bengt Rotmo og Aleksander Gamme tirsdag ettermiddag ut på ski for å gå Ousland og Horn i møte.

Tanken er at dette vil gi et større vindu for å komme seg tilbake, da provianten til Ousland og Horn kun varer noen dager til.

I tillegg er det ventet et lavtrykk med sterke vinder i området der ekspedisjonen befinner seg, og på grunn av lite proviant har polfarerne ikke mulighet til å stå stormen av ved å vente i camp.

– De har ikke anledning til å ligge værfast i to døgn, sier Ebbesen.

Uvær på vei

Skipet står fast i isen cirka 90 kilometer fra Ousland og Horn. Ebbesen legger til at de tror Ousland og Horn hadde klart å komme seg frem til båten for egen maskin, men at man på grunn av været som kommer inn, har valgt å sende Rotmo og Gamme nordover.

– Og planen er at de møtes onsdag ettermiddag?

– Jeg vil ikke tenke på noe annet, sier han og legger til:

– Det er en del som skal stemme før det, men vi tror det er en god del realisme i det. Det tror de selv også, og det er viktig. De må ha veldig gode dager på ski, men det skal være fullt mulig, sier han.

– Så de er optimistiske?

– Ja. De er veldig, veldig slitne, men også veldig motiverte for å dra i land dette, sier han.

Ebbesen forteller at de har kontakt med Ousland og Horn to ganger i døgnet.

– Det er når de kommer til camp og før de legger ut etter å ha hvilt, da tar vi en fot i bakken, sier han.

Har kontakt

Ved 18.30-tiden tirsdag kveld kom Ousland med en oppdatering på sin Instagram-profil. Der skriver han blant annet at temperaturene er nede i 40 minusgrader og at det er vanskelig for de to polfarerne å sove.

– Vi går som to fulle menn, skriver han.

Ousland og Horn har vært ute i 80 dager. De forlot Nome i Alaska med seilbåt 25. august og ankom iskanten 12. september. Siden har de gått på ski over isen.

Polfarerne skulle egentlig nå målet i midten av november. På grunn av klimaendringene er isen mye tynnere enn vanlig, og vinden har dyttet isen vestover mot Grønland, noe som var feil retning for Ousland og Horn.

Planen var at skulle hentes med seilbåt ved iskanten nord for Svalbard, men Norsk Polarinstitutts tidligere forskningsskip Lance ble sendt inn i stedet fordi det er en sikrere løsning. Skipet har imidlertid også problemer i de ustabile ismassene og har kjørt seg fast flere ganger.