Henriette bestilte minihus – det angrer hun på nå

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, synes Henriettes sak er lei.

– Hun har forberedt seg for å få dette produktet og gjort tiltak for å plassere minihuset. At hun ikke får det levert som avtalt, er veldig kjedelig for henne og det burde ikke skjedd, sier han til TV 2 hjelper deg.

– Hun har purret på både levering og depositum opptil flere ganger. Hun har krav på å få pengene tilbake fordi det ikke er blitt noe oppgjør eller levering. Depositumet skal betales så snart som mulig når hun krever det, sier Iversen.

FOKUS PÅ HESTEN: Henriette Johansen er veldig glad i hesten sin. Hesten var en av årsakene til at hun ønsket å leve minimalistisk Foto: Renold T. Christopher/ TV 2 hjelper deg.

Minihus AS drives av Per Andre Svarstad Måseidvåg. TV 2 hjelper deg har i lang tid forsøkt å komme i kontakt med selskapets eier. Når vi endelig får tak i ham, lover han å ordne opp. Men Måseidvåg betaler ikke. Og plutselig forsvinner firmaets Facebook-side. TV 2 hjelper deg undersøker og finner ut at firmaet nå er slått konkurs. Likevel fortsetter Måseidvåg å annonsere for minihus på Facebook.

TV 2 hjelper deg ringer nummeret Måseidvåg har oppgitt på Facebook-annonsen. Vi får kontakt, men Måseidvåg legger på. Etter dette får vi ingen svar fra Måseidvåg.

Fortsatt 30.000 fattigere

Nå har det gått flere måneder siden minihus-eier lovet å ordne opp. Men Henriette har ennå ikke fått noe penger.

– Jeg var kanskje litt for naiv når jeg møtte Måseidvåg. Jeg ble jo lurt.

Henriette gir ikke opp og hun vil prøve å ta saken opp til forliksrådet.

– Jeg gir meg ikke umiddelbart og kommer til å ta prøve de instansene jeg kan, sier hun.