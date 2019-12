Satelittbilder avslører: Her bygger Russland verdens nordligste kampflybase

– Har styrket seg militært

Statsminister Erna Solberg (H), som er i London for å delta på NATO-toppmøtet og feire alliansens 70-årsdag, kommenterte tirsdag Danmarks bekymring for Russlands kampflybase på Frans Josefs land.

Statsminister Erna Solberg er i London på NATO-toppmøte. Foto: Aage Aune/TV 2

– Hvor bekymringsfullt er dette for Norge og NATO?

– For oss faller dette inn i bildet av et Russland som har styrket seg militært, også i nordområdene, som er raskere, mer mobilt, har mer utstyr og større kapasiteter. Men dette forandrer ikke noen fundamentale spørsmål for oss. Vi må sørge for at vi har et forsvar som sammen med vår alliansetilhørighet er godt nok til å avskrekke, sier Erna Solberg til TV 2.

– På hvilken måte har Norge informert sine amerikanske og andre alliansepartnere om denne opprustningen i Arktis?

– Vi har god utveksling med våre partnere om alt vi ser og alt som skjer i disse områdene, som en del av vårt bidrag som NATOs øyne og ører i nord. Jeg kan ikke gå i detalj på hva vi har sagt, sier statsministeren til TV 2.

Økt spenningsnivå

Det økte spenningsnivået mellom Russland og Vesten har ført til at USA og NATO igjen fokuserer på militær styrke og tilstedeværelse i Nord-Atlanteren.

For Russland er det avgjørende å hindre eller forsinke forsterkninger fra USA til Nord-Norge gjennom havområdene mellom Grønland, Island og Storbritannia – det såkalte GIUK-gapet, skriver den danske militære etterretningstjenesten.

– Vestlige flåteaktiviteter gjennom GIUK-gapet og i retning Norge vil hurtig kunne utfordre Russlands lokale militære overlegenhet i Arktis og true landets strategiske kapasiteter på Kolahalvøya, heter det i trusselvurderingen.

Et stadig mer selvhevdende Russland har i år øvd lenger sør og vest enn tidligere. I høst øvde Russland på bastionforsvaret, som betyr å nekte NATO tilgang til Østersjøen, Nordsjøen og Norskehavet. Store fareområder ble etablert i Norges økonomiske sone.

– I en krise- eller konfliktsituasjon vil Norge ville kunne befinne seg bak Russlands forsvarslinjer, noe som vil gjøre det vanskeligere å motta forsyninger fra allierte land, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) da han møtte den amerikanske forsvarsministeren i Washington DC i september.

Tester Norge og NATO

I slutten av oktober gjennomførte Russland sin største ubåtoperasjon siden den kalde krigen.

Ifølge Etterretningstjenesten ønsket Russland å demonstrere at de er i stand til å forsvare sine baser på Kola og samtidig kunne true eventuelle overføringer av militære styrker og forsyninger fra USA til Europa.

– Målet for noen av disse var å nå Atlanterhavet uten å bli oppdaget. Samtidig blir dette en test på om vi og våre allierte er i stand til å oppdage og håndtere dette, opplyste Etterretningstjenesten i november til TV 2.

Da forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen overrakte sitt fagmilitære råd til forsvarsministeren, anbefalte han en betydelig satsing på Forsvaret.

– Sikkerhetssituasjonen i Norges nærområder blir stadig mer alvorlig. Forsvaret må bedre sin reaksjonsevne og øke i volum for å møte den nye virkeligheten, sa forsvarssjefen, som la frem fire alternativer for forsvarsministeren.