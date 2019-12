Hevder Pochettino vil ha Solskjærs jobb

Onsdag fra kl. 19.45: Se Man. United-Tottenham på TV 2 Sport Premium 2 eller Sumo!

Ryktene svirrer rundt arbeidsløse Mauricio Pochettino.

Manchester Evening News, kanskje avisen som er tettest på Manchester United, vil ha det til at stjernemanageren svært gjerne ønsker å ta over de røde djevlene.

Pochettino skal ha vært lysten på United-jobben allerede da José Mourinho fikk sparken.

Ønsket er ikke blitt noe mindre etter at han fikk sparken av Tottenham, skriver Manchester Evening News.

Det kan være dårlig nytt for Ole Gunnar Solskjær. Presset øker stadig på kristiansunderen etter Manchester Uniteds verste ligastart på 31 år.

Drastisk endring

TV 2s fotballekspert tror og håper at Solskjær får tid på seg.

– Hvis det er tilfelle at Pochettino ønsker seg tilbake nå, og Manchester United ser på ham som sin fremtidige manager, kan ting skje nå. Men jeg synes det ville blitt for dumt når de på en måte har gjort en avtale med Solskjær, sier Petter Myhre.

Han sikter til Manchester Uniteds drastiske endring i filosofi på overgangsmarkedet, der det skal satses på unggutter. Hensikten er sakte, men sikkert, å gjenreise klubben.

– I det gamet her vet man aldri. At Pochettino er en fantastisk trener, og ville passet inn i Manchester United med den filosofien de har startet på nå, er det ikke tvil om, poengterer Myhre.

Snedig klausul

Selv snakket Pochettino om fremtiden med en argentinsk avis tidligere denne uken. 47-åringen understreket at det har vært godt for ham å koble av etter Tottenham-avskjeden, men utelukket ikke at han kan bli å se på en trenerbenk i nær fremtid.

– Jeg er åpen for å lytte til de prosjektene som presenteres for meg. I min alder trenger man ikke lang tid for å komme seg til hektene. Det er mange klubber og attraktive prosjekter som jeg kan gi meg ut på, sa Pochettino, ifølge The Times.

Skal en tro The Telegraph, er det imidlertid en hake for eventuelle klubber som ønsker å ansette den anerkjente manageren: De må forhandle med Tottenhams styreleder, Daniel Levy. Han har gjort seg kjent for å være en tøff mann å komme til enighet med.

Tottenham skal nemlig ha sikret seg en klausul som et ledd i Pochettinos sluttpakke. Skal en klubb ansette ham før sesongslutt, må de angivelig komme til enighet med Spurs om en kompenasjonssum.

Dette gjelder også for europeiske klubber, ikke bare engelske, hevder The Telegraph.