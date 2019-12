Til neste år kommer Skoda med en bil som har alle forutsetninger for å bli en bestselger her hjemme. Da lanserer de nemlig en elektrisk SUV, basert på en konseptbil som heter Vision iV.

Interessen for bilen har vært stor her hjemme. Det har helt tydelig også produsenten fått med seg.

For en uke siden bragte vi nyheten om at norske kunder skulle få se bilen som de første i verden – og faktisk også før den offisielle premieren.

De som har forhåndsbestilt Skoda-elbilen hadde da fått invitasjon til å se den 12. januar, på et eksklusivt arrangement.

Ikke ha med mobilen

Her var det krav om fullt fotoforbud, og ikke anledning til å ta med mobiltelefoner eller annet kamerautstyr inn i salen hvor bilen skulle stilles ut.

Nå er det kjent at importøren på kort varsel har måttet avlyse dette. Vi i Broom har blitt kontaktet av flere kunder som først fikk invitasjon, men som nå har fått e-post med kontrabeskjed.

Skodas norske PR-sjef Morten Moum bekrefter dette og har følgende kommentar til Broom:

Skodas elektriske SUV kommer med både 4x4 og mulighet for hengerfeste. Det er viktig i Norge. Konseptbilen er for øvrig coupe-utgaven av bilen, først ut er en mer tradisjonell SUV.

– Sterkt beklagelig

– Vi er veldig lei oss for at vi ikke får vist frem den produksjonsklare utgaven av bilen til kundene våre som planlagt i januar. Avlysningen skyldes nye retningslinjer fra Skoda-fabrikken og Volkswagen-gruppen, som dessverre innebærer at bilen ikke kan vises til kunder før verdenspremieren. Det betyr for vår del at vi måtte sende ut informasjon om avlysning til kundene våre. Noe som selvsagt er sterkt beklagelig. Vi forventer at produksjonen og den offisielle verdenspremieren skal foregå som planlagt. Uten de nye retningslinjene fra fabrikken kunne den produksjonsklare utgaven av bilen i prinsippet blitt vist frem nå, sier Moum.

I e-posten Skoda har sendt til kundene skriver de også følgende:

– Det er viktig for oss å understreke av avlysningen ikke skyldes forhold knyttet til produksjonen, den offisielle verdenspremieren eller når kunder kan få biler utlevert.

Slik ser konseptbilen ut innvendig. Her må vi nok regne med noen endringer.

4x4 og hengerfeste

Det siste kan nok være greit å få med seg, for elbilkunder som så langt har opplevd at mange modeller har blitt forsinket, og at det også har vært leveringsproblemer og ventelister på flere biler. Den norske Skoda-importøren har tidligere forsikret om at de kommer til å gå god tilgang på biler.

Skoda lover god plass, smarte løsninger, mye bil for pengene og et design som skal skille seg ut når de kommer med elektrisk SUV. De har bekreftet at den produksjonsklare utgaven får mulighet for firehjulstrekk og hengerfeste. Konseptutgaven er 4,66 meter lang, 1,92 meter bred og 1,61 meter høy. Med andre ord er det en stor og rommelig elbil.

Først ut på elbilfronten fra Skoda er denne: Citigo e. Den kommer til Norge ikke lenge over nyttår.

Utlevering i 2020

Den blir bygget på Volkswagen-gruppens nye elbil-plattform (MEB). I konseptbilen sitter to elektriske motorer med totalt 306 hestekrefter. I tillegg er det bekreftet at den produksjonsklare utgaven kommer med fem seter.

Når de første norske kundene får bilene sine, vet vi foreløpig ikke. Skoda nøyer seg her med å si at utleveringen skal starte i 2020.

Se video av Skodas kommende elbil under: