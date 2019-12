Onsdag fra kl. 20.30: Se Liverpool-Everton på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

Mandag uttalte Pep Guardiola at Manchester City ikke kommer til å forsterke laget i januar, til tross for at de er elleve poeng bak tittelrival Liverpool.

Jürgen Klopp fikk spørsmål om det overrasker ham da han møtte pressen foran onsdagens Merseyside-derby.

– Jeg er ikke her for å snakke om Manchester Citys overgangsvindu. Nei, jeg er ikke overrasket, og det er første gang jeg hører om det, sier Klopp og trekker på skuldrene.

I likhet med rivalen har Liverpool fått skader på nøkkelspillere den siste måneden. Klopp utelukker ikke at han kommer til å foreta seg noe når overgangsvinduet åpner over nyttår.

– For oss er det alltid det samme, vi snakker ikke om det. Men vi er alltid klare for å gjøre noe hvis muligheten byr seg, understreker tyskeren.

Kritisk

Vanligvis er vintervinduet lang roligere enn sommervinduet. Klopp fikk også spørsmål om han mener at det bare blir vanskeligere og vanskeligere for toppklubbene å forsterke laget midt i sesongen.

– Er det vanskeligere enn sommervinduet? Jeg vet ikke. Jeg synes sommervinduet er veldig vanskelig fordi det stenger på forskjellige tidspunkt i Europa, sier Liverpool-manageren.

For engelske lag stenger det dagen før sesongstart. I de andre europeiske ligaene stenger det sent i august eller tidlig i september.

– Det gjør det veldig vanskelig. Vi får se hvordan det blir i fremtiden. Det virker som at sommervinduet bare gjør skade på engelske klubber. Vi kan bare hente spillere til et visst tidspunkt, mens alle de andre kan hente spillere til de nesten er midt i sesongen. Det er ikke kult, slår Klopp fast.

Dårlig Matip-nytt

Onsdag møter Liverpool byrival Everton på Anfield. Det blir uten Joël Matip, som fortsatt jobber med å komme tilbake etter en kneskade.

– Han trenger litt mer tid. Han er på bedringens vei, men det går ikke helt slik vi hadde håpet på. Det vil ta litt tid, varsler Klopp.

Fabinho er også ute med skade, mens Alisson er suspendert etter å ha blitt utvist mot Brighton.

