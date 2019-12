«Et lite mirakel», skriver Gunhild Stordalen på Instagram tirsdag.

Stordalen har postet et bilde av seg selv på et apotek, og skriver at hun nå kan slutte på sine transplantasjonsmedikamenter.

Det var i 2014 at EAT-grunnleggeren fikk den sjeldne, men svært alvorlige diagnosen systemisk sklerodermi.

Den gang fantes det ikke noen tilgjengelig kur i Norge, men Stordalen reiste til Nederland hvor hun betalte for stamcellebehandling på et privatsykehus.

Tilbakefall

I 2016 fikk hun et tilbakefall, etter at behandlingen først hadde vist gode resultater. Nå takker hun medisinsk innovasjon, kombinert med sunn mat, søvn og meditasjon.

I juli i år informerte hun på Instagram, at hun var på bedringens vei og at hun kunne senke doseringene av medisinene.

– På bare fem år har en dødelig diagnose blitt helbredelig, skriver hun på Instagram tirsdag.

Sjelden sykdom

Systemisk sklerodermi er en bindevevssykdom som angriper organer og forårsaker bindevevsdannelse i hud, blodårer og indre organer.

Stordalen har vært åpen om tilstanden sin gjennom hele sykdomsforløpet.

– Dette er den beste julen jeg noen sinne kunne fått, og gir nytt håp til pasienter i hele verden med systemisk sklerose og andre autoimmune sykdommer, skriver hun på Instagram.