Norge-Serbia 28-25

Emlie Hegh Arntzen var før VM en av de som ble nevnt som en av de som måtte ta et steg frem i skadefraværet til en rekke etablerte norske bakspillere i Håndballjentens mesterskapstropp.

Etter to mindre gode prestasjoner løsnet det i Norges sterke 28-25 seier mot Serbia.

Med sju mål ble hun delt toppscorer sammen med banens beste, Stine Bredal Oftedal. Det var en lettelse.

– Jeg føler jeg har slitt litt med å komme til skuddsjanser. Jeg bestemte meg i dag at jeg skulle gjøre det. Så fikk det gå som det gikk. Men det gikk bra, smiler hun.

Alt gikk ikke inn. Hun traff på sju av 13 skudd, og bare to av fem straffer. Den ene tok hun imidlertid returen på og satte inn, men bommen på stillingen 26-24 til Norge tre minutter før slutt kunne blitt skjebnesvanger.

Surnet

Det ble den ikke, men kroppsspråket til Hegh Arntzen fortalte at hun var alt annet enn happy med egen prestasjon. Bakspilleren innrømmer at hun blir sur når det ikke går hennes vei.

– Jeg er et følelsesmenneske og er veldig streng med meg selv. Jeg er ikke glad i at jeg ikke får det til. Jeg kan fort bli sur på feilene mine. Jeg blir oppgitt av ting jeg gjør, forteller hun, og legger til at hun prøver å være glad mesteparten av tiden.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson var glad for at den venstre bakspilleren endelig leverte varene.

– Emilie trenger å ta ansvar, og hun gjør det. Hun er en viktig faktor for oss. Både i midtforsvaret som et anker saman med Kari, og fremover, som en spillende skytter. Det trenger vi av henne.

Hegh Arntzen forklarer også hvordan hun nå klarte å ta det steget mange har ventet på.

– Jeg jobber mye med meg selv, og så snakker jeg også mye med de rundt meg.

– Jeg snakker med Stine (Bredal Oftedal) og Marta (Tomac) i midten om hva jeg vil ha, og høyrebackene om hvordan vi skal løse krysningsspillet for meg.

Forløsende Skogrand

Også Stine Skogrand spilte sin beste kamp i VM så langt. Hun kom inn, scoret og fikset rødt kort på Marija Obradovic i samme situasjon.

Hun fulgte også opp med ytterligere ett mål, og godt forsvarsspill. Landslagssjef Thorir Hergeirsson mente Skogrand, som ikke spilte et minutt mot Slovenia mandag, var en forløsende faktor offensivt med sitt direkte angrepsspill.

– Jeg føler det var veldig forløsende for meg også, smiler Skogrand i intervjusonen etter kamp.

– Det var veldig deilig å komme i gang i dag. Jeg satt på benken i hele går og slike kamper som dette er spesielt deilig å være med på.

Hun hevder imidlertid at det ikke har vært frustrerende for henne med begrenset spilletid så langt.

– Jeg kjenner godt min rolle i landslaget. Dette er slik den har vært. Jeg er inneforstått med det, men jeg forbereder meg til å spille hver kamp.