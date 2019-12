Familievenn om Tromsø-tragedien: – Kom som et sjokk

– Vi har hatt god kontakt med familien, men vi vet selvsagt ikke noe om hva som skjer i et hjem når vi ikke har vært tilstede. Jeg kan bare si at dette er veldig overraskende, fortsetter Idris.

Barnemoren beskriver han som rolig og respektfull.

– Moren var veldig rolig. Hun var en god kvinne som var veldig respektfull, forteller Idris.

– Ingen skal bli etterlatt

Idris understreker flere ganger at dette kommer som en stor overraskelse på det sudanske miljøet i Tromsø.

– Vi er veldig overrasket. Vi som er fra Sudan er nesten som en familie. Om vi så bor i Tromsø eller andre steder er vi som familie eller slektninger, forteller han.

^

Miljøet i Tromsø består av nærmere seksti personer med barn, ifølge Idris. Nå vil det bli diskutert hva man skal gjøre fremover.

– Vi skal holde et møte med alle som bor her for å snakke om fremtiden. Først og fremst vil vi vite hva som er grunnen til at dette kunne skje. Ingen skal bli etterlatt etter denne hendelsen, sier han.

Tromsø-ordfører: – Sterkt

Tirsdag kveld har flere tent lys og lagt roser ved stedet der de fire personene ble hentet opp fra vannet. Tromsø-ordfører, Gunnar Wilhelmsen (Ap), beskriver det som en sterk opplevelse.

– Det er veldig sterkt det som skjer i fjæra nå. Dette er en tragisk hendelse for hele byen, forteller Wilhelmsen.

Ordføreren forteller at han så langt ikke er klar over at det har kommet noen signaler om bekymring rundt familien.

– Vi har ingen signaler så langt om at det skulle kommet noen bekymring om denne familien. Det har virket som at dette er en familie som har funnet seg godt til rette i Tromsø, forteller Wilhelmsen.