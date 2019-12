Fersk VM-vinner: – Det gjør meg vondt og trist

– Jeg tenker at myndighetene bør bidra til å å legge til rette for at funksjonshemmede i størst mulig grad skal være fungerende og aktive i hverdagen, sier Salum Kashafali.

TV 2 møter den nybakte verdensmesteren på 100 meter fra para-VM i Dubai i oktober, og følger med ham på vei til trening.

Her reagerer han på Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons (FFO) ferske undersøkelse. Den viser at over hundre tusen funksjonshemmede ikke har noe sosialt liv.

– Det gjør meg vondt, og det gjør meg trist, sier 26-åringen etter at han får vite innholdet i undersøkelsen.

Sterkt svaksynt

Salum er sterk svaksynt og har mange utfordringer i hverdagen. Det går på alt fra å klare å handle uten å se prislappen, eller å finne er overgangsfelt som kan ta ham over en trafikkert bilvei.

Senest dagen før vi treffer Salum, gikk han på trynet i en umerket trapp i et offentlig bygg.

– Her kan du se kuttet, sier Salum og bretter opp buksen som viser en legg med en liten kuttskade.

26-åringen er optismistisk døgnet rundt og klager ikke. Men han sier at dersom det var en eldre synshemmet, så kunne det gått mye verre.

– En bekreftelse

Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, forteller at undersøkelsen bekrefter kunnskap de har hatt.

– FFO har laget en undersøkelse og en kartlegging for å finne ut hva som er hindringene for at funksjonshemmede skal delta på ulike sosiale arenaer, enten det er kultur- og idrettsarrangementer eller restaurantbesøk og kino. Og vi har fått bekreftet det vi visste, at en god del funksjonshemmede ikke kan delta på grunn av hindringer, sier Elvestad.

Undersøkelsen viser at 17,5 prosent av mennesker med funksjonshemming eller kronisk sykdom ikke deltar i noen aktiviteter på fritiden. Dette samsvarer med tidligere studier, som mener enda flere isoleres sosialt.

Man snakker dermed om mer enn hundre tusen mennesker som ikke har noe sosialt liv.

– Tallene er alvorlige, og hadde man sagt at en like stor andel av Norges befolkning ikke kunne delta på arrangementer, så hadde jo ingen godtatt det. Men for funksjonhemmede er dette akseptert, raser Elvestad, som mener dette i stor grad handler om holdninger.

Generalsekretæren mener det er helt fundamentalt at funksjonshemmende har en godt og aktivt sosialt liv:

– Det at funksjonshemmede ikke får anledning til å delta på de sosiale arenaene er alvorlig. Det er uakseptabelt og helt unødvendig. Vi skal huske på at grunnlaget for å kunne delta og bli inkludert i skole og arbeidsliv, legges på den sosiale arenaen, opplyser Elvestad.