Erik Rotihaug (24) vant Farmen – derfor er han redd for å returnere til 2019

Etter å ha levd en hverdag anno 1919 i elleve uker på Lundereid gård i Telemark, var det til slutt Erik Rotihaug (24) som ble vinneren av Farmen 2019

Før første spørsmål var stilt, hadde Erik allerede et solid forsprang med tre poengkniver foran konkurrent Ingebjørg Monique Haram (31).

I tillegg til finalekniv, som begge finalistene får for å ha nådd kunnskapskonkurransen, hadde Erik allerede to storbondekniver. Den siste kniven fikk han etter at de andre deltakerne stemte over hvilken finalist de ville gi den til.

– Mentalt utslitt

Da syv spørsmål var stilt, av maksimalt ti, var stillingen seks poeng til Erik og tre poeng til Ingebjørg. Dermed var det kun ett scenario som ville betydd at Ingebjørg fortsatt var med i konkurransen videre: At Erik svarte feil og Ingebjørg svarte riktig.

Begge svarte feil, og det hele ble avgjort. Erik ble kåret til vinneren av Farmen.

– Endelig er målet nådd! Det har vært en lang reise. Det har vært ekstremt lange uker, og jeg kjenner at jeg er mentalt og fysisk utslitt, sier en tydelig preget, men fornøyd Erik til TV 2 like etter seieren.

FEIRING: Gaute Grøtta Grav og de andre deltakerne feirer Eriks seier. Foto: Alex Iversen / TV 2

Takker Agna

Erik har fra dag én proklamert at den eneste grunnen til at han ble med på Farmen, var for å komme ut igjen med hytte og bil. Men tanken om at det ikke skulle gå veien har likevel dukket opp underveis.

GOD STØTTESPILLER: Erik sier at Agna har vært en viktig brikke for at han dro Farmen-seieren i land. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Tanken har sneiet meg, av og til, de gangene jeg har vært utslitt og tankene har svirret litt for mye. Heldigvis har jeg hatt Agna ved siden av meg som har støttet meg fullt ut, sier Erik.

– Vil du si at Agna har vært essensiell for at du står her som vinner i dag?

– Ja. Agna har absolutt vært en veldig viktig brikke for at jeg skal lykkes her inne. Selv om hun har vært en stor konkurrent for meg, så har vi støttet hverandre. Det er helt utrolig, forklarer han.

– Redd

Etter nesten tre måneder med en livsstil som hører hjemme i 1919, isolert fra samfunnet, venner og familie, skal han nå tilbake til hverdagen i 2019.

– Hvordan tror du det blir å dra hundre år frem i tid?

– Jeg er veldig redd, starter Erik.