– Et norsk stortalent hele verden allerede kjenner til

På fotballbanen har flere norske stjerneskudd markert seg på den største scenen den siste tiden.

Både på kvinnesiden og herresiden flommer det nesten over av talentfulle spillere, og det var ikke en lett oppgave for TV 2s eksperter Jesper Mathisen og Solveig Gulbrandsen å plukke ut de aller største talentene født 1.1 2000 eller senere.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen poengterer at han ikke har sett alle spillerne han tok med på sin liste over Norges største fotballhåp like hyppig i aksjon.

– Jeg har ikke sett alle disse spillerne like mye, men jeg har snakket med folk som kjenner disse lagene og årskullene godt, og dette er de som oftest har gått igjen, poengterer han.

Her er Jesper Mathisens største fremtidshåp i fotball, født 1.1 2000 eller senere:

Erling Braut Haaland, Red Bull Salzburg (født 2000):

– Braut Haaland kjenner hele verden til etter at han har herjet i Champions League denne sesongen, og av spillerne på lista må vi nok kunne si at dette er den mest spennende spilleren av de alle sammen. Han har fysikk, fart og avslutningsferdigheter som er helt der oppe blant de beste, og så er han totalt fryktløsm roser Jesper Mathisen.

Håkon Evjen, Bodø/Glimt/AZ Alkmaar (født 2000):

– Evjen fikk store gjennombrudd i Eliteserien denne sesongen, og det blir spennende å se han i AZ. Det bør være et nivå som passer han bra, og allerede nå er han så god at vil ha gode muligheter til få mye spilletid i Nederland.

Edvard Sandvik Tagseth, Rosenborg (født 2001):

– Tagseth er en spiller jeg tror og håper Rosenborg og Horneland kommer til å satse på, for nå er det på høy tid med et generasjonsskifte på Lerkendal. Det vil naturligvis ikke være slik at en haug av nye og yngre spillere erstatter de gamle på en vinter, men Tagseth er en spiller som har ferdigheter RBK-supporterne kommer til å like. Han kan brukes i flere forskjellige posisjoner, for han er en smart spiller som har veldig gode ferdigheter med ball.

Jesper Mathisen klarte imidlertid ikke å begrense seg til å plukke ut kun fem store fremtidshåp. Derfor tok han med flere spillere på listen etter de tre nevnte over som allerede har markert seg på det øverste nivået: