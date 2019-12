– EU vil handle og reagere som en enhet, konstaterer EU-kommisjonens handelstalsmann Daniel Rosario. Han føyer til at kommisjonen er i tett kontakt med myndighetene i Paris om neste skritt.

Rosario føyer til at kommisjonen ønsker en minnelig løsning, men at EU også kan komme til å bringe saken inn for WTO.

– Den amerikanske tollen er uakseptabel, sa Frankrikes finansminister Bruno Le Maire tidligere tirsdag.

USA har truet med å innføre tollen som et svar på at Frankrike har vedtatt en skatt på digitale tjenester fra internasjonale IT-giganter som Facebook og Google.

Bakgrunnen for loven er økende irritasjon over at noen av verdens rikeste selskaper etablerer seg i skatteparadiser og bare betaler symbolsk skatt der de driver sine forretninger.

Tre prosent skatt

Den nye franske loven innebærer at det innføres en skatt på tre prosent på digital annonsering, salg av personlige data og annen inntekt for ethvert teknologiselskap som har mer enn vel 7 milliarder kroner i globale inntekter hvert år.

President Donald Trumps regjering mener skatten diskriminerer de amerikanske nettkjempene og truer med å legge toll på amerikansk import av franske varer som svar. Det kan bety at amerikanske importører må betale opptil 100 prosent toll på franske varer som champagne og ost.

Tollen kan bli innført fra midten av januar og omfatter varer til en verdi av 2,4 milliarder dollar. Summen tilsvarer nesten 22 milliarder norske kroner.

– Dette er ikke en type oppførsel man forventer fra USA overfor en av deres nærmeste allierte, Frankrike, og Europa generelt, sa Le Maire. Han framholdt likevel at han ville unngå et mønster med sanksjoner og mottiltak.

– Skal ikke skattlegges av Frankrike

Trump kommenterte tollsaken da han tirsdag møtte pressen i forbindelse med NATO-toppmøtet i London og sa han ikke er «forelsket» i teknologiselskapene.

– Men de er våre selskaper. De er amerikanske selskaper. Jeg vil kreve skatt fra disse selskapene. De skal ikke skattlegges av Frankrike, sa Trump.

Presidenten gikk også hardt ut mot Frankrikes president Emmanuel Macron i forbindelse med hans karakterisering av NATO som hjernedødt.

