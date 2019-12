3. april neste år får den nye James Bond-filmen «No time to die» premiére. Da er det fire år siden den siste Bond-filmen ble lansert, «Spectre» i 2015.

I dag ble den nye traileren sluppet og det var en uvurderlig norgesreklame i den nye traileren. Midt i traileren dukker Rami Malek, som spiller Bond-skurk, opp i en scene fra Lutvann.

– Det er mange spektakulære bilder fra Nittedal og Lutvann som de neste dagene når anslagsvis 100 millioner mennesker, om ikke mer, sier Bond-ekspert Morten Steingrimsen til TV 2.

Uvurderlig markedsføring

Markedsføringen rundt James Bond er delt inn i ulike elementer og jo nærmere man kommer premiéredato, desto mer får man vite.

På Jamaica i april år avslørte produksjonsselskapet skuespillerne, senere kom tittelen på filmen og i dag er det lansering av traileren til filmen.

Det var knyttet stor spenning til om scener fra Nittedal og Lutvann ville være med i traileren, og det var det.

Dyr film

Dette blir den 25. spillefilmen om den britiske etterretningsoffiseren James Bond. Den nye filmen har hatt en budsjett på over en milliard kroner.

I dag ble den nye traileren for filmen sluppet. Det er et sikkert tegn for Bond-fans verden over at premiéredatoen nærmer seg.

– Det at det kom en ny trailer til den nye James Bond-filmen i dag er en stor begivenhet for fansen. For oss i Norge er det også ekstra gøy at noen av action-sekvensene som er spilt inn i Nittedal kommer med, sier Bond-ekspert Morten Steingrimsen til TV 2.

Kryptisk trailer

Den nye traileren viser at det ikke er endret på noe i James Bond-universet. Det er vakre kvinner, skytevåpen, dyre og flotte biler og i hovedrollen Daniel Craig.

– Produsentene av filmen ønsker ikke å avsløre for mye i en slik trailer, så de lager den litt kryptisk. Det de ønsker er å vise at det blir mye action, flotte store spektakulære scener, og det blir det, sier Steingrimsen.

Avskjed som James Bond?

Høsten 2005 ble Daniel Craig lansert som den nye James Bond og har nå spilt rollen i 13 år. Hans første film var «Casino Royale» i 2006.

– Han har sagt at dette blir hans siste Bond-film, men jeg tror ikke før jeg får se det. Men sannsynligheten for at det er den siste er ganske stor, avslutter Morten Steingrimsen.