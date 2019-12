BMW 5-serie er en populær familiebil – og fikk et ekstra løft da den ble ladbar for noen år siden.

Men det var to utfordringer som hindret salget i å ta helt av: Den elektriske rekkevidden var for dårlig – og du fikk den ikke med firehjulsdrift her i Norge.

Det er neppe tilfeldig at BMW har tatt tak i nettopp disse to områdene, i forbindelse med at 5-serie kommer med en fornyet utgave av den ladbare modellen.

På bakluka av testbilen står det xDrive – og batteriet er nå blitt 12 kWt – mot 9,2 kWt tidligere.

Resultatet for rekkevidden ser ved første øyekast litt merkelig ut. Forgjengeren hadde 50 km – mens den nye har 48. Forklaringen er at den nye har fått rekkevidden målt etter den strengere og mer realistiske WLTP-metoden. Forrige ble målt etter NEDC-standarden – en testsyklus som alle nå er skjønt enige om er fullstendig uten kontakt med virkeligheten.

De siste testene vi har gjort av de nye ladbare modellene til BMW, tilsier at rekkevidde-tallene ikke er urealistiske. Nå er vi spent på hvordan ståa er på nye 5-serie.

Vinterføre er null stress for en 530e xDrive. Det har vi fått testet ut.

Hva er nytt?

Vi har altså vært innom batteripakken – og at den endelig er tilgjengelig med firehjulsdrift. Drivlinjen forøvrig består av elmotor på 83 kW (113 hk) og en 2-liters bensinmotor på 184 hk – koblet til en åtte-trinns girkasse. Totalt har du 252 hk / 420 Nm tilgjengelig i kortere perioder, med en såkalt boost-funksjon.

Den kan dessuten nå kjøre i opptil 140 km/t på ren strøm, om du ønsker det.

Selv om batteriet er blitt større, har man klart å holde vekten på samme nivå som forgjengeren: 1.770 kilo. Bare 70 kilo mer enn 530i xDrive. 0-100 km/t tar 6,2 sekunder, slik som før.

Bagasjerommet er fortsatt på 410 liter, og gulvet kan senkes. Men hvis du har med deg ladekablene, er det egentlig ikke så mye plass til overs her.

En annen viktig nyhet er at du fra november kan få 530e med hengerfeste! Det er viktig for mange potensielle norske kjøpere. Noe voldsom trekkmaskin er det ikke, likevel. Men du får med deg opptil 750 kg.

Når det gjelder lading, kan batteriet fullades fra vanlig stikkontakt på under 6 timer. Har du BMWs wallbox, tar det omtrent halve tiden.

Det er noen kabler som skal ha plass. Derfor er det ikke realistisk å få brukt all kapasiteten til bagasjerommet til nettopp bagasje.

Hva er styrker og svakheter her?

På vinterføre og med rundt 10 minusgrader, slik det er under hele testperioden vår, blir det naturlig nok ikke snakk om å klare oppgitt rekkevidde. Men uten å tenke spesielt gjennom kjørestilen eller å sette bilen i "Eco Pro"-modus, som er det mest effektive kjøreprogrammet, klarte vi 30 kilometer veldig greit. Det er faktisk godkjent!

Går du inn for det, bør det derfor være mulig å hente en del kilometer til, også på vinterføre. Setter du bilen i Eco Pro og i tillegg legger inn destinasjonen i navigasjonssystemet, vil bilen bruke informasjon om veien til å tilpasse forbruket ytterligere.

Så får du se om rekkevidden holder til ditt bruk.

Det skal også nevnes at det er mange som nå leverer hybrider med rekkevidde på rundt 50 kilometer, eller mer.

Men en ting BMW er kjent for, og som det er vanskelig å slå dem på, er kjøreegenskaper. BMW 5-serie er et godt eksempel på det. Den er pigg og stram når du vil kjøre aktivt – og svært komfortabel og stillegående når du vil slappe av. Få biler klarer å gå så langt ut på begge ender av skalaen, som 5-serie. Det er ingen merkbar forskjell i hvordan bilen håndterer svinger sammenlignet med en tilsvarende modell med bensin- eller dieselmotor.

Forøvrig fungerer firehjulsdriftsystemet utmerket. Vi har fått testet i løs snø, hardpakket snø, skikkelig holkeføre og på vanlig asfalt. Den er trygg og god på vanskelig føre – men du mangler bakkeklaringen til en SUV.

Vi liker interiøret. De har ikke den største og kuleste infotainment-skjermen. Men tviholder, heldigvis (!), på sitt menyhjul omringet av hurtigmeny-knapper. I tillegg har de gestikulering som kan styre en del aktiviteter – samt knappene på rattet.

Head up displayet er også det beste på markedet! Enkelt og greit. Her er det store og gode menyer, og du får informasjon om både telefon og media, i tillegg til navigasjon, speedometer, turteller og skiltvisning. Har du ikke prøvd det, bør du gjøre det. Bare være obs på at det vanedannende!

Baksetet er romslig og et behagelig sted å oppholde seg. Her er BMW gode.

Hva koster den?

Moroa starter på 544.000 kroner – men da får du en utgave som er temmelig ribbet. Skal du legge til utstyr, blir det selvsagt fort dyrt.

Testbilen ender på hele 845.600 kroner – takket være en laaang liste med ekstrautstyr.

Likevel, innstegsprisen er virkelig gunstig. Satt i perspektiv: 520d med 190 hk dieselmotor og xDrive, koster fra 579.000 kroner.

Det er også modeller som er "ferdig spekket" med forskjellige utstyrspakker, som gir en gunstig pris.

BMW kan interiør! Og slapp av – du kan selvsagt velge den tradisjonelle orange fargen som stemningsbelysning om du vil.

Hvem er konkurrentene?

Mercedes E300e er den nærmeste konkurrenten. Den har også rekkevidde på rundt 50 kilometer – og prisene starter på omtrent samme nivå som BMWen.

Vi kan også ta med Volvo S90 T8 – men da snakker vi mer krefter, 390 hk, og høyere pris. Den starter på 650.000 kroner.

I motsetning til sine tyske konkurrenter, tilbyr dessuten Volvo sin 90-serie som stasjonsvogn (også den med 4x4) – V90 – og du gjetter sikkert hvilken av de to variantene som selger best i Norge...

Nå kan du kjøre BMW 530e hele veien opp til hytta på vinteren.

Vil naboen bli imponert?

5-serie er en ganske ruvende bil – og særlig med M-pakke blir den lagt merke til. Som vi har sagt før: Svart lakk tar bort en del detaljer, så vi ville valgt noe litt mer spenstig, for å løfte det tøffe designet.

