– Det føles uvirkelig. Det er en veldig spesiell følelse å se land og mennesker, sa 16-åringen til avisa Dagens Nyheter mens katamaranen La Vagabond seilte inn mot havna i Lisboa tirsdag.

Thunberg nekter å fly siden flyreiser medfører store CO2-utslipp. Hun reiste med seilbåt fra Europa til USA i august for å delta på FNs klimatoppmøte i New York – og tilbakereisen har også foregått med seilbåt.

Thunberg og hennes far Svante fikk skyss over Atlanteren med de australske youtuberne Riley Whitelum og Elayna Carausu. 16-åringen skal videre til Madrid for å delta på FNs klimakonferanse der.

Tidligere var planen at møtet skulle holdes i Chile, men det ble flyttet på grunn av opptøyene og de omfattende demonstrasjonene der. Dermed måtte Thunberg raskt endre reiseplanene og sette kursen mot Europa i stedet for Sør-Amerika.

