Det er klart etter dagens uttak.

«Hun er fortløpende i tett og god dialog med helseteamet», heter det i pressemeldingen fra Skiforbundet.

En gråtkvalt Østberg møtte pressen for knapt to uker siden i forkant av sesongåpningen på Beitostølen.

– Jeg har havnet i en situasjon der jeg ikke kan gå skirenn. Det er kjedelig og beklagelig. Grunnen er helsemessige årsaker, der ikke alle krav i helseattesten er innfridd. Derfor er det beste for meg å stå over skirenn. Jeg har trent veldig bra og gledet meg. Jeg har vært frisk, skadefri og i god form. Jeg skulle helst startet, sa Østberg den gang.

TV 2-ekspert Petter Skinstad mener det er fornuftig at Østberg ikke går løpene på Lillehammer.

– Det er forventet at det skulle ta litt tid. At hun skal få litt tid på seg til å komme seg til hektene, synes jeg er fornuftig. Det er udramatisk at hun ikke går på Lillehammer. Jeg ville faktisk blitt provosert om hun hadde gått, sier Skinstad.

– Det er feil å si at det var godt å se at hun ikke skal gå, men det ville vært rart om hun hadde gått. Det hadde gitt en uheldig signaleffekt. Dette viser at det gjøres en god og grundig jobb, og det skal man rose, sier Skinstad.

Finn Hågen Krogh var ikke med til verdenscupåpningen i Finland, men er tilbake i varmen nå.

Disse stiller for Norge

Kvinner:

Therese Johaug - IL Nansen

Heidi Weng - IL BUL

Maiken Caspersen Falla - Gjerdrum IL

Ragnhild Haga - Åsen IL

Astrid Uhrenholdt Jacobsen - IL Heming

Lotta Udnes Weng - Nes Ski

Tiril Udnes Weng - Nes Ski (stafett)

Anna Svendsen - Tromsø Skiklubb (stafett)

Kari Øyre Slind - Oppdal IL

Helene Marie Fossesholm - Eiker Skiklubb

Anne Kjersti Kalvå - Lundamo IL, Team Veidekke Midt-Norge

Kathrine Harsem - IL Varden Meråker

Silje Øyre Slind - Oppdal IL, Team Norconsult

Marte Skaanes - Strindheim IL, Team Veidekke Midt-Norge

Tiril Liverud Knudsen - Konnerud IL

Magni Smedås - IL Nansen, Team Veidekke Innlandet

Karoline Simpson-Larsen - IL Vargar, Team Veidekke Vest

Menn:

Johannes Høsflot Klæbo - Byåsen IL

Emil Iversen - IL Varden Meråker

Martin Johnsrud Sundby - Røa IL

Sjur Røthe - Voss IL

Hans Christer Holund - Lyn Ski

Simen Hegstad Krüger - Lyn Ski

Niklas Dyrhaug - Tydal IL

Finn Hågen Krogh - Tverrelvdalen IL

Mattis Stenshagen - Follebu Skiklubb

Pål Golberg - Gol IL (stafett)

Harald Østberg Amundsen - Asker Skiklubb, Team Norconsult

Martin Løwstrøm Nyenget - Lillehammer Skiklub, Team Veidekke Innlandet

Eirik Sverdrup Augdal, Ringkollen Skiklubb, Team Veidekke Innlandet

Vebjørn Turtveit, Voss IL, Team Veidekke Vest

Gaute Kvåle, Røldal IL, Team Veidekke Vest

Ole Jørgen Bruvoll, Lierne IL, Team Veidekke Trøndelag